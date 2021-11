Bloodborne arriva su PC in una versione molto particolare, e sarà gratis

Sono in tanti a chiedere a gran voce una versione PC di Bloodborne. L’esclusiva PlayStation 4 avrebbe ottime ragioni per essere convertita in una versione Steam, come ad esempio l’implementazione dei 60 frame al secondo. Ora ci siamo: il gioco di casa FromSoftware infatti sbarcherà su PC, ma non come l’avevamo immaginato. Ad arrivare sulla piattaforma, infatti, sarà il demake che ha riscosso tantissimo successo nei mesi passati.

Andiamo con ordine: da qualche anno i fan più talentuosi del mondo dei videogiochi si cimentano in creazioni di tutto rispetto con l’utilizzo di Blender o altri software di animazione e modellazione 3D per trasformare giochi di quest’epoca in quella PlayStation 1. Nel corso degli anni abbiamo assistito a diverse produzioni del genere, tutte però limitate a 4/5 minuti di gameplay realizzato esclusivamente con l’intenzione di offrire una visione diversa di un particolare gioco e mai giocabili nella realtà. Con Bloodborne però cambia tutto: l’evidente qualità del lavoro hanno spinto Lilith (questo il nome della programmatrice dietro al progetto) a lavorare ad una vera versione del gioco in stile PS1.

Nel giorno di Halloween, Lilith (che è una programmatrice a tempo pieno, tanto da lavorare ad un JRPG in produzione presso Heartstrings Studios) ha infatti annunciato la data di uscita di Bloodborne per PS1. Il gioco arriverà su PC (e non sarà distribuito come ROM per la console Sony) e sarà, ovviamente, completamente gratuito. Il gioco sarà anche giocabile online, grazie ad app di terze parti come Parsec e disporrà anche di una modalità multiplayer locale con split-screen, in pieno stile anni ’90.

#BloodbornePSX: Releasing on 1/31/2022. Happy Halloween 🎃 Incredible trailer music by @TheNobleDemon Thank you everyone for the support these past 10 months. Just a little bit longer 😉 pic.twitter.com/1YQJT2HaMp — 🪄🦇 Lilith 🎃 (ps1 female) 🏳️‍⚧️ BLM ACAB (@b0tster) October 31, 2021

Per ragioni di tempo e ovviamente di dimensione del progetto, questa particolare versione di Bloodborne si fermerà a Padre Gascoigne. Questo significa che non tutti i contenuti originali sono presenti all’interno del demake ma è una scelta ovviamente logica: si tratta infatti di un progetto fan made e ricostruirlo interamente da zero avrebbe richiesto decisamente più tempo del previsto.

Bloodborne per PC (o meglio, il demake) arriverà il 31 gennaio 2022. Difficilmente approderà su Steam, anche per una questione di dritti di immagine ma si troverà invece, con molta probabilità, su Itch.io.