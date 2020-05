Unreal Engine 5: la super grafica è gestibile anche con Unreal Engine 4? Ecco un confronto

L’Unreal Engine 5, da poco presentato con una demo riprodotta tramite PS5, ha colpito il pubblico. Le tecnologie messe in campo, partendo da Lumen e arrivando a Nanite, sono di alto livello e ci hanno dato un primo assaggio di next-gen. Il video di presentazione è stato visualizzato 12 milioni e mezzo di volte. Il merito ovviamente è della qualità grafica, che sembra essere irraggiungibile con altri motori. Ora, però, Pasquale Scionti, 3D Artist italiano, si è messo al lavoro per riprodurre quanto visto tramite il “vecchio” Unreal Engine 4.

La domanda quindi è: il vecchio motore grafico (nella sua versione 4.25, precisamente) è in grado di gestire la “super grafica” realizzata da Epic Games? Non abbiamo una risposta definitava, per ora, in quanto Scionti è solo all’inizio del suo lavoro. Possiamo però vedere un primo assaggio di quanto ha in serbo per noi l’artista: nel tweet qui sotto, infatti, è presente un’immagine di confronto tra l’Unreal Engine 5 e quanto realizzato con il quarto UE.

In futuro, il 3D Artist aggiungerà anche il ray tracing in tempo reale, che dovrebbe aiutare il suo render ad apparire più naturale e dettagliato. Per ora, la differenza tra le due versioni è sensibile: è facile notare il numero minore di dettagli, diretta conseguenza del numero minore di poligoni che il vecchio motore è in grado di gestire, rispetto all’Unreal Engine 5.

Il risultato però è notevole e dimostra le capacità di Pasquale Scionti. In ogni caso, i miglioramenti dell’Unreal Engine 5 non si limitano al maggior numero di poligoni a schermo, ma anche alla gestione in tempo reale della luce tramite Lumen (ricordiamo che la demo non usava ray tracing) e funzioni avanzate del sonoro concesse da Niagara. I passi in avanti hanno effetto su molteplici elementi, infatti, comprese quelle sonore: ricordiamo che PS5 punta molto anche sul Tempest Engine, spesso al centro delle discussioni degli sviluppatori.

Diteci, cosa ne pensate del risultato raggiunto fino a questo momento dal 3D Artist?