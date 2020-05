Unreal Engine 5 potrebbe essere annunciato oggi?

Il Summer Game Festival è partito e sta lentamente carburando. Prima l’Inside Xbox Reveal di Microsoft e successivamente l’annuncio di Tony Hawk’s Pro Skater 1+2. Oggi arriverà un altro annuncio, definitivo dallo stesso Geoff Keighley come uno dei più importanti di questa iniziativa. A dire il vero l’annuncio non era previsto ed è stato inserito in scaletta quasi all’ultimo.

C’è chi vocifera un gioco, chi il reveal di PlayStation 5. In realtà, secondo molti insider del settore – affidabili – come Klobrille, Shinobi e Jeff Grubb hanno spiegato che sarà qualcosa che impatterà indirettamente su Xbox e PlayStation, in particolar sugli Xbox Game Studios.

Ed ecco che sono cominciate a farsi più insistenti le voci sulla presentazione del nuovo Unreal Engine 5 di Epic Games, con tanto di showcase di un’ora dedicato, che dovrebbe dare le prime dimostrazioni di forza della next gen e dell’applicazione del ray tracing Nvidia e AMD sullo stesso motore. Ovviamente non c’è nessuna conferma e attualmente le voci girano in ResetEra, forum popolato da sviluppatori e insider. Il fatto che si dica che questo annuncio influirà particolarmente e indirettamente sugli Xbox Game Studios – che sfruttano nella maggior parte dei casi proprio l’Unreal Engine – avvalora però l’ipotesi di questi rumor.

Non ci resta che aspettare le 18 e capire effettivamente se sarà l’Unreal Engine o qualche altra cosa. Ad ogni modo è bene specificare che l’annuncio, qualunque esso sia, sarà decisamente importante e che comincerà a smuovere in maniera decisa le prime acque di quest’estate, che tra PS5 e Xbox Series X si prepara ad essere bollente. Voi che cosa ne pensate? Credete davvero possa essere l’Unreal Engine 5? In effetti sono ormai passati davvero diversi anni dalla quarta versione, che continua ad essere aggiornata e mostrare titoli davvero interessanti come Gears 5, Days Gone e tantissimi altri. Hellblade 2 potrebbe essere stato il primo vero annuncio in Unreal Engine 5.