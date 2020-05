Unreal Engine 5: la tech demo ricreata su PS4 grazie a Dreams, ecco il video

Durante il secondo appuntamento della Summer Game Fest condotto dal giornalista canadese Geoff Keighley, abbiamo assistito a una fantastica presentazione relativa all’Unreal Engine 5, la nuova versione aggiornata dell’ottimo motore grafico di proprietà di Epic Games. Si è trattato, dunque, di una tech demo dimostrativa sulle potenzialità del nuovo motore grafico, ma anche di una sorta di piccolo assaggio su ciò che vedremo con l’arrivo delle console next gen di casa Sony e Microsoft.

Nelle ultime ore, però, giunge notizia che la demo “Lumen in the Land of Nanite” girerebbe anche su PS4, ma come è possibile? Il tutto è stato realizzato dal danese Martin Nebelong che su Dreams sta lavorando per ricreare la tech demo in questione. Per chi non lo sapesse, Nebelong è un artista freelance molto talentuoso che collabora direttamente con Media Molecule, gli sviluppatori del celebre titolo sand-box esclusiva PS4. Vi consigliamo la visione del video presente proprio qui sotto, sebbene si tratta di un lavoro appena iniziato, è comunque notevole la fedeltà con cui è stato ricreato lo scenario iniziale.

Martin ha fatto sapere che quanto mostrato in video è stato realizzato in circa due ore di lavoro, e che l’obiettivo finale che si è fissato è di espandere il progetto realizzando l’intera demo con Dreams. Tramite questo lavoro, l’artista vuole dimostrare quanto siano potenti e flessibili gli strumenti messi in campo dall’editor di Media Molecule. C’è da dire che, nonostante il colpo d’occhio del progetto sia notevole, sarà comunque impossibile raggiungere la qualità generale espressa della tech demo che girava sul dev kit di PS5.

Nonostante tutto, siamo molto curiosi di vedere il progetto una volta che che questo sarà completato definitivamente. E voi cosa ne pensate di questa notizia? Secondo voi l’artista riuscirà a ricreare fedelmente l’intera demo dell’Unreal Engine 5? Fateci sapere la vostra qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti.