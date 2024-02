Unreal Tournament, il remake con Path Tracing e Ray Tracing è bellissimo

Grazie alla creatività dei modder, a RTX Remix di Nvidia e alle avanzate tecnologie di rendering, Unreal Tournament 2004 si prepara a ricevere un aggiornamento rivoluzionario che potrebbe davvero far tornare in auge il brand di Epic.

"La mod" path tracing per Unreal Tournament, creata da "Rune_Storm", promette di portare effetti completi di patch tracing e ray tracing al classico del 2004. Come era prevedibile, gli screen rilasciati dal "modder" hanno scatenato l'entusiasmo dei fan di lunga data del gioco, che sono chiaramente ansiosi di rivivere il popolare gioco con una grafica rinnovata ed effetti visivi all'avanguardia.

Tuttavia, come con ogni innovazione, ci sono alcune sfide da superare. Questa versione Early Access della mod è ancora in fase beta e presenta alcuni problemi. Per farvi un esempio, alcune mappe non funzionano correttamente, ma c'è anche da sottolineare che il lavoro è ancora lungi dall'essere completato.

I giocatori PC che possiedono Unreal Tournament 2004 possono già provare questa mod, aprendo le porte a un nuovo mondo di esperienze di gioco immersive e coinvolgenti. Inoltre, il rilascio dell'open beta di RTX Remix da parte di NVIDIA ha ulteriormente alimentato l'entusiasmo della comunità dei modder, offrendo loro strumenti avanzati per rimasterizzare i classici del passato.