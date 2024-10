Until Dawn su PC non sta convincendo per nulla gli utenti

Il remake di Until Dawn, il popolare gioco horror di Supermassive Games, è stato rilasciato il 4 ottobre per PS5 (acquistabile su Amazon) e PC, ma sta ricevendo recensioni contrastanti su Steam. Il gioco, sviluppato da Ballistic Moon, sta affrontando diverse critiche da parte degli utenti della piattaforma di Valve.

Le principali lamentele riguardano la necessità di collegare un account PlayStation Network per giocare, anche se si tratta di un titolo single player. Questo requisito, già visto in altri giochi PlayStation su Steam come Helldivers 2 e God of War: Ragnarok, sta frustrando molti giocatori PC che non possiedono o non vogliono creare un account PSN.

Le recensioni del titolo su Steam stanno punendo il lavoro fatto da Ballistic Moon.

Attualmente, Until Dawn Remake ha una valutazione "Nella media" su Steam, con il 67% di recensioni positive su 592 totali. Oltre al problema dell'account PSN, gli utenti hanno segnalato:

Insoddisfazione per la grafica, ritenuta non all'altezza delle aspettative

Critiche alla nuova colonna sonora

Bug nella "streamer mode" che rimuove completamente la musica invece di sostituire solo i brani con copyright

Perplessità sul prezzo di 60€ per un gioco di 9 anni fa

Nonostante le difficoltà del remake, il franchise di Until Dawn potrebbe trovare nuova linfa vitale grazie all'imminente adattamento cinematografico, le cui riprese sono appena terminate. Inoltre, alcune scene del remake sembrano suggerire la possibilità di un sequel, alimentando le speranze dei fan.