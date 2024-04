Questo supporto per PS5 Mars Gaming è COMODISSIMO e costa solo 27€!

Oggi potete ora acquistare il supporto multifunzione per PS5 di Mars Gaming su Amazon a un prezzo scontato di 26,99€, permettendovi di risparmiare il 12% sul prezzo di listino di 30,59€. Questo dispositivo è la soluzione ideale per mantenere in ordine e raffreddare adeguatamente la vostra PS5. È equipaggiato con luci RGB che potete personalizzare, una ventola silenziosa che disperde efficacemente il calore, un caricabatterie con indicatori LED per due controller, spazio per riporre fino a sei giochi e un alloggiamento per le cuffie, il tutto per rendere la vostra esperienza di gioco più piacevole e organizzata.

Supporto multifunzione per PS5 di Mars Gaming, chi dovrebbe acquistarlo?

Per gli entusiasti dei videogiochi che cercano un’opzione completa per potenziare e sistemare il loro angolo di gioco, il supporto multifunzione per PS5 di Mars Gaming è l’acquisto perfetto. Creato appositamente per i proprietari di PS5, sia del modello standard che della Digital Edition (non è adatto per la PS5 Slim), questo supporto presenta un sistema di raffreddamento avanzato che elimina il calore prodotto dalla console durante le sessioni di gioco prolungate. Grazie alla ventola silenziosa, potrete godervi prestazioni eccellenti senza rumori di fondo.

Questo accessorio vi consente anche di ricaricare due controller in solamente tre ore e di organizzare fino a sei giochi, così da avere tutto ciò che vi serve per giocare in un posto solo, ordinato e facilmente raggiungibile. L’illuminazione RGB aggiunge un tocco di stile, trasformando il supporto in un elemento decorativo che vi permette di personalizzare l’ambiente di gioco.

Disponibile a soli 26,99€, anziché 30,59€, il Supporto multifunzione per PS5 di Mars Gaming è una scelta eccellente per chi desidera ottimizzare l’efficienza e l’ordine del proprio spazio ludico. Con le sue caratteristiche pensate per i giocatori, che vanno dalle funzioni di raffreddamento a quelle di ricarica e organizzazione, questo supporto versatile non solo eleva la qualità del gioco ma arricchisce anche l’estetica del vostro spazio con il suo design luminoso.

Vedi offerta su Amazon