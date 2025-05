Uzi è il secondo giocatore nella Hall of Legends di LoL

L'universo degli eSport ha visto nascere numerosi talenti straordinari, ma pochi hanno saputo lasciare un'impronta tanto profonda quanto Jian "Uzi" Zihao. Il bot laner cinese, soprannominato "Mad Dog" per la sua aggressività in corsia e la sua implacabile determinazione, diventa ora il secondo atleta a entrare nella prestigiosa Hall of Legends di League of Legends. Questa consacrazione ufficiale sancisce ciò che milioni di appassionati in tutto il mondo già sapevano: Uzi non è stato solo un giocatore eccezionale, ma una figura rivoluzionaria che ha ridefinito i parametri di eccellenza competitiva e ha contribuito a trasformare gli eSport in un fenomeno di massa in Cina.

La carriera di Uzi rappresenta una delle storie più affascinanti nel panorama competitivo di League of Legends. Iniziata nei Royal Club e culminata con i Royal Never Give Up (RNG), la sua traiettoria professionale ha accompagnato l'evoluzione stessa degli eSport cinesi. Non si è limitato a vincere titoli: ha ridefinito completamente l'approccio al ruolo di bot laner, combinando una precisione meccanica straordinaria con uno stile di gioco audace che ha elettrizzato il pubblico in ogni competizione.

Le finali mondiali del 2013 e 2014 hanno rappresentato momenti cruciali nella sua affermazione internazionale, ma è stato nel 2018 che Uzi ha raggiunto l'apice della sua influenza globale. La sua presenza in campo non si misurava solo in vittorie, ma nella capacità di attrarre l'attenzione di milioni di spettatori, trasformando ogni sua partita in un evento imperdibile. Il suo impatto ha superato i confini del videogioco competitivo, portando gli eSport all'attenzione del grande pubblico in Cina.

Chris Greeley, Global Head of LoL Esports, ha sottolineato questo aspetto: "Il lascito di Uzi va oltre i suoi titoli e risultati; ha cambiato il modo in cui vediamo il ruolo di bot laner e ha lasciato un segno indelebile nell'eSport di League of Legends. La sua passione e la sua determinazione hanno ispirato milioni di giocatori." La distribuzione globale dei voti che lo hanno portato nella Hall of Legends dimostra come il suo influsso abbia raggiunto ogni angolo della comunità internazionale.

L'ingresso di Uzi in questa élite di giocatori trascende il semplice riconoscimento sportivo. Rappresenta la celebrazione di un atleta che ha saputo incarnare lo spirito stesso della competizione: determinazione, resilienza e una costante ricerca dell'eccellenza. La quantità impressionante di voti ricevuti da appassionati di tutto il mondo conferma ulteriormente il suo status unico nel panorama degli eSport.

Per commemorare questo traguardo storico, Riot Games ha predisposto una serie di iniziative che coinvolgeranno tanto il mondo virtuale quanto quello reale. A partire dall'11 giugno, all'interno del gioco verrà lanciato un evento speciale dedicato alla Hall of Legends, con il ritorno del pass evento che permetterà ai giocatori di ripercorrere la carriera di Uzi attraverso oggetti cosmetici a tema "Mad Dog". La celebrazione digitale sarà accompagnata da una cerimonia ufficiale di induzione che si terrà a Shanghai il 6 giugno, riportando Uzi nella città che ha visto sbocciare molti dei suoi più grandi successi.

Mercedes-Benz, partner dell'iniziativa, ha scelto di omaggiare il campione con un tributo straordinario che fonde arte e tecnologia. L'azienda tedesca ha commissionato un'opera d'arte speciale che intreccia elementi del mondo reale con l'universo di League of Legends, catturando visivamente il percorso unico di Uzi. Ma il regalo più sorprendente è senza dubbio il Mercedes-Benz G-Class con EQ Technology personalizzato che verrà donato al giocatore.

Bettina Fetzer, Vice Presidente per Mercedes-Benz Digital & Communication, ha spiegato la filosofia dietro questo omaggio: "Desideriamo onorare Uzi con qualcosto di unico e speciale quanto la sua carriera: un G-Class con EQ Technology personalizzato da MANUFAKTUR. Questo veicolo unico sarà un compagno infaticabile che gli ricorderà sempre dei suoi grandiosi risultati." Una celebrazione che rispecchia perfettamente la statura del campione, combinando prestigio e innovazione.