V Rising è un survival open world con grafica dall’alto che ha saputo attrarre da subito un gran numero di giocatori. Anche se ancora in accesso anticipato, il titolo sviluppato da Stunlock Studios offre una gran varietà di gameplay e una doppia modalità che consente sia di giocare offline che online. Per un breve periodo di tempo, potrete provare il gioco in modo totalmente gratuito grazie ad un’offerta realizzata da Steam.

Durante la sua prima settimana in accesso anticipato, V Rising ha fatto segnare svariati record di vendita superando il milione di copie vendute. Dati che sono aumentati nel corso del primo mese fino a superare i due milioni per il gioco di Stunlock Studios che ha raggiunto risultati sorprendenti persino per il più ottimista dei suoi sviluppatori.

V Rising ci mette nei panni di un vampiro che si risveglia all’interno di una cripta. Dopo aver abbandonato la nostra prima base, ci troviamo a vagare per ambientazioni diversi con lo scopo di creare un nostro accampamento e difenderci dai pericoli che ci circondano. Con server in grado di ospitare fino a 50 giocatori, il titolo permette addirittura di creare delle vere e proprie comunità che popolano le ambientazioni. Dopo aver creato il nostro castello, potremo infatti avere dei sudditi e far crescere il più possibile il nostro impero vampiresco. Ad ostacolarci, oltre agli altri giocatori online, ci saranno anche diversi temibili boss e pericoli di varia natura (su tutti, ovviamente, il sole).

V Rising sarà disponibile per questa prova gratuita per tutto il fine settimana, prima di tornare acquistabile al solito prezzo su Steam. Inoltre, i modder sono già al lavoro sul titolo di Stunlock Studios e hanno realizzato una mod in grado di spostare la telecamera da una terza persona dall’alto ad una prima persona che riporta il titolo ad uno stile molto più vicino ai vari Skyrim e Dark Souls (che potete acquistare su Amazon).