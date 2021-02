Valheim: debutto da record su Steam, è la sorpresa del 2021?

Valheim debutta su Steam ed è già da record! Sembrerebbe, infatti, che il titolo sia in prima posizione, davanti a Tale of Immortal e a Nioh 2 Complete Edition, l’edizione completa del soulslike di successo targato Team Ninja, da poco disponibile su PC (qui la nostra recensione). Sviluppato da Iron Gate AB e pubblicato da Coffee Stain Publishing, il gioco (attualmente disponibile in Early Access) è stato ben accolto dall’utenza, con un giudizio estremamente positivo su oltre 23.000 valutazioni. Che sia la sorpresa di questo 2021? Scopriamolo insieme!

Si tratta di un action/RPG con elementi survival che vi farà immergere in un mondo tenebroso dominato dai miti della mitologia e della cultura norrena. Fino a un massimo di 10 giocatori per server, l’obiettivo del gioco è quello di affrontare creature e boss derivanti dal folklore norreno e costruire armi, strutture e imbarcazioni per aumentare le possibilità di sopravvivenza. La formula intrinseca del gioco sta funzionando?

Al momento in cui scriviamo, il titolo di Iron Gate AB è al sesto posto dei giochi giocati attualmente sulla piattaforma di Valve, davanti a titoli come GTA 5, Rust, Rainbow Six Siege e Team Fortress 2, e con un picco di quasi 220.000 utenti connessi. Potrete monitorare la situazione, in costante aggiornamento, cliccando qui. Non siamo ancora ai livelli di Counter Strike: Global Offensive (disponibile fin dal 2012 e gratuito dal 2018) con un picco di oltre un milione di utenti, ma si sta dimostrando comunque un successo in continua crescita.

Insomma, Valheim sta stregando gli utenti e ha già venduto oltre un milione di copie nella sola prima settimana di debutto su Steam. Un action/RPG survival che potrebbe essere la sorpresa di questo 2021. Voi cosa ne pensate? Il gioco sarà da record, oppure si tratta di un successo temporaneo? Fatecelo sapere nei commenti!