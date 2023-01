Era il 2021 quando Valheim, definito da molti come il Minecraft vichingo, scalava le classifiche di vendita di Steam. Nonostante il fenomeno si sia leggermente placato, in favore di altri fenomeni di questa industria, il titolo continua a essere molto giocato e anche supportato da una community che sforna mod decisamente geniali e interessanti, come quella che andiamo a mostrarvi oggi.

Chiama Valheim Cuisine, la mod è stata creata dal modder XutzBR, con lo scopo preciso di “offrire un approccio diverso ai pasti, specialmente se qualcuno si è stancato di trovare risorse per qualche ricetta specifica”. La mod infatti offre ben 66 nuove ricette, che lasciano libertà ai giocatori di poter utilizzare le varie risorse. Non solo: l’aspetto più interessante è che le nuove pietanze introdotte con questa mod si legano direttamente alla mitologia norrena, andando così a creare una sorta di punto di collegamento tra la finzione, quella del gioco e i miti e leggende che abbiamo imparato a conoscere in questi anni, complice una sorta di rinascista.

La mod è disponibile su Nexus, con la classica guida per l’installazione. Al momento l’add-on sembra privo di bug importanti, al di là di un artefatto grafico, ma come sempre in questi casi vi invitiamo a installare il tutto consci che si tratta di una creazione “artigianale” e che può dunque portare dei problemi.

Come accennavamo in apertura, Valheim ha debuttato nel 2021, riscuotendo fin da subito un importante successo. Il gioco è successivamente arrivato anche su console Xbox, con tanto di aggiunta al catalogo del Game Pass, sia per PC che per le console prodotte da Microsoft. La mod che vi abbiamo raccontato, però, funziona esclusivamente con la versione Steam. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.