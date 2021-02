Apex Legends finalmente anche su Nintendo Switch, ecco la data!

Apex Legends, il battle royale di Respawn debutterà ufficialmente su Nintendo Switch! L’annuncio arriva direttamente dalla casa di sviluppo (tramite comunicato) che ha rivelato, inoltre, di aver affidato il porting a Panic Button (noti per le conversioni su Switch di Rocket League, Doom e Wolfenstein II: The New Colossus). Ma il dettaglio più importante riguarda la data d’uscita: ebbene, il titolo uscirà sull’ibrida di casa Nintendo il 9 marzo 2021. Segnatevi la data sul calendario, perciò, perché manca meno di un mese.

Il battle royale di Respawn ed EA, supporterà anche su Switch il cross-play; potrete quindi giocare con i vostri amici in possesso di una periferica diversa dalla vostra. Per festeggiare l’atteso debutto, la software house ha deciso di offrire agli utenti della console ibrida XP doppi per le prime due settimane successive al lancio. Inoltre, visto che il gioco arriverà a Stagione 8 inoltrata (iniziata proprio ieri; cliccate qui per approfondire), i giocatori della nuova versione riceveranno 30 livelli del pass battaglia gratuitamente. Insomma, una calorosa accoglienza attenderà i nuovi utenti!

“Trasferire Apex Legends su uno schermo così piccolo è un grande traguardo per noi, e non ce l’avremmo mai fatta senza i nostri amici di Panic Button” – ha dichiarato Chad Grenier, Game Director del gioco – “Siamo molto orgogliosi dei risultati che il team è riuscito a ottenere con le ottimizzazioni per Switch, che ci permetteranno di regalare ai giocatori l’esperienza di gioco completa di Apex ovunque vadano“, ha concluso con grande entusiasmo Grenier.

Finalmente i possessori di Nintendo Switch potranno giocare sulla loro console uno dei battle royale più apprezzati di sempre. Scaricherete dal Nintendo eShop il gioco di Respawn al suo debutto? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti!