Valorant: mostrate in video le abilità di Phoenix

Ad inizio settimana è stato finalmente svelato Valorant, il nuovo gioco di Riot Games che abbiamo conosciuto per lungo tempo come Project A. Man mano che sono passati i giorni, la compagnia già autrice di League of Legends ha rilasciato svariati dettagli riguardo al proprio FPS multiplayer, come la presenza dei Battle Pass e l’assenza delle Loot Boxes. Fino a questo momento c’era ancora un alone di mistero però sulle abilità dei personaggi, ma un nuovo video ha chiarito anche questo ennesimo dettaglio.

All’interno del nuovo breve video viene messo in mostra il personaggio di Phoenix, che avrete sicuramente già visto durante tutta questa prima parte presentazione di Valorant. Phoenix è uno degli otto personaggi confermati finora, e Riot Games ci ha offerto una breve occhiata ad alcune delle sue abilità. Tutti i personaggi dell’FPS multiplayer possono usare qualsiasi arma del gioco, ma le loro abilità sono ciò che li rende unici.

Da come è possibile visualizzare nel breve filmato, l’abilità offensiva di Phoenix è una sorta di palla infuocata che può essere lanciata anche da dietro le pareti così da colpire i nemici da una copertura. L’abilità difensiva è invece un muro di fuoco che provoca danni ai nemici. Si possono intravedere anche altre due abilità nella barra in basso, ma stranamente non sono state mostrate nel video.

Al momento attuale non è ancora stata definita una data di uscita specifica per Valorant, ma Riot Games ha dichiarato che prima del lancio il gioco beneficerà di una fase di Beta per permettere ai giocatori di provare il titolo. Cosa ne pensate di Valorant? Vi hanno convinto le abilità di Phoenix mostrate in questo video? Fateci sapere la vostra nella sezione dedicata ai commenti.