Valorant: annunciata la data di uscita dell’FPS di Riot Games

Dopo aver passato un discreto periodo in closed beta, Valorant è finalmente pronto ad uscire in via definitiva sul mercato. Il nuovo gioco sviluppato da Riot Games, già ideatori del popolarissimo League of Legends, si è presentato fin dal primo annuncio come un FPS competititivo a squadre cinque contro cinque, con una grossa influenza dal genere degli hero shooter.

Con un nuovo video pubblucato sui propri canali ufficiali, il team di sviluppo ha voluto annunciare che Valorant verrà reso disponibile a tutti a partire dal prossimo 2 giugno. Come era già stato confermato in passato, il titolo sarà scaricabile a titolo gratuito su PC e adotterà un modello free to play molto vicino a quello già utilizzato dalla stessa Riot con League of Legends.

Sebbene il titolo stia per uscire tra poco più di qualche giorno, la community che si è creata attorno ad esso è già corposa e volenterosa di mettere le mani sul titolo appena sarà aperto a tutto il pubblico PC. Questo grazie ai molteplici stream dove Valorant è stato grande protagonista per tutta la fase di closed beta.

Al momento Riot Games ha voluto aggiornarci solamente sulla data di lancio della versione PC del gioco. Non ci sono ancora notizie riguardo i piani del team di far approdare Valorant anche su console in futuro, ma stando alle precedenti dichiarazioni di Riot la volontà è quella di esplorare diverse possibilità con questo progetto. Siete pronti per gettarvi nella mischia con la nuova opera di Riot Games?