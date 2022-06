Grandi novità in casa Valorant. Nel corso delle ultime ore, Riot Games ha annunciato la data di uscita di Episode 5 e tutti i cambiamenti che verranno apportati all’interno del gioco. Due sono di maggiore interesse: la rimozione e l’aggiunta di due mappe diverse, ma figurano anche ulteriori contenuti per tutti i giocatori.

Partiamo dalla mappa che verrà rimossa. Si tratta di Split e non sarà più possibile utilizzarla in determinate modalità, ovvero le modalità di gioco Competitiva e Non Classificata. La mappa non sarà rimossa definitivamente, ma tornerà nel corso dei prossimi mesi, anche se Riot Games non ha voluto divulgare una data precisa. I motivi dietro la rimozione sono diversi, tra cui la volontà del team di sviluppo di voler gestire l’intera selezione solamente su 7 mappe.

La rimozione di Split porterà però all’inserimento di una nuova mappa competitiva. Valorant accoglierà a breve anche Pearl. La nuova mappa è stata progettata per rendere le partite leggermente più semplice: con tre strade, non ci saranno strumenti per la modalità. “Dopo Icebox, Breeeze e Fracture, volevamo fare una mappa che fosse un po’ più dritta. Pearl obbliga all’ingaggio, senza la rotazioni e il supporto di teleporte e molti altri tool di mobilità”, le parole di Joe Lansford, level designer di Riot Games, che ha progettato attivamente la nuova mappa. La data di debutto di Pearl nella modalità Competitiva è prevista per il 12 luglio 2022, ma il nuovo aggiornamento arriverà in realtà qualche giorno prima.

Split sarà rimossa il 22 giugno 2022, giorno in cui verrà introdotta la nuova mappa grazie al lancio dell’Act 1 di Episode 5. Lo stesso giorno sarà introdotto in nuovo Battle Pass e appunto la nuova mappa Pearl. Il costo del nuovo pass battaglia sarà di 1.000 Valorant Point e includerà una selezione di skin, di carte, spray e gun buddy.