Dopo l’esorbitante successo ottenuto con League of Legends, Riot Games ha iniziato non solo ad espandere l’universo del proprio moba; ma sono state diverse le sperimentazioni che hanno ottenuto apprezzamenti da parte della community. Una delle opere più recenti e popolari di Riot è senza ombra di dubbio Valorant: l’FPS competitivo che nel giro di poco tempo si è costruito delle solide fondamenta e una cerchia di appassionati molto forte.

A quanto pare, però, sembra che ultimamente siano in atto dei cambiamenti interni a Riot Games. A darci questo indizio c’è stato un importante annuncio recente, il quale notifica che il game director Joe Ziegler ha deciso di lasciare Riot dopo ben dodici anni di servizio. Ziegler ha lavorato per otto anni come game director di Valorant, e dobbiamo anche ai suoi sforzi gli ottimi risultati che l’FPS ha ottenuto nei suoi primi anni di vita.

Oltre all’abbandono di Riot Games, Joe Ziegler ha anche affermato di essere ora un game director presso lo studio di Bungie, sottolineando come al momento stia “lavorando su nuove cose che, si spera, un giorno potranno essere giocate da tutti”. Un cambio di team di sviluppo molto importante, ma che lascia Ziegler impegnato nuovamente in uno studio che, storicamente, è sempre stato molto vicino e parecchio capace di creare grandi esperienze FPS.

Al momento non sappiamo a cosa sta lavorando Bungie, oltre ai contenuti stagionali di Destiny 2 (lo potete acquistare su Amazon), ma non dimentichiamoci che il team autore di Halo è stato recentemente acquistato da PlayStation; ergo possiamo aspettarci grandi cose dal futuro di questo team, il quale ora potrà contare anche sull’aiuto di uno degli ex-game director di Riot Games.

