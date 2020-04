Valorant, un video svela tutti gli eroi del titolo

Tra i videogiochi più chiacchierati del momento troviamo senza ombra di dubbio alcuno Valorant, uno sparatutto tattico a squadre cinque contro cinque che sarà disponibile tra qualche mese in free-to-play. A destare particolarmente interesse nei giocatori sono stati soprattutto gli eroi del titolo, qui conosciuti come Agenti. Ognuno di questi Agenti ha ovviamente delle abilità speciali, come correre più velocemente, creare pozzanghere di fumo, costruire muri o, ancora, chiamare gli attacchi aerei, che permetteranno ai giocatori di sbizzarrisci in un’infinità di modi diversi.

Nonostante manchino ancora diversi mesi al rilascio ufficiale di Valorant sono già diversi gli utenti che stanno provando anzitempo il titolo e, come spesso accade in queste situazioni, uno di essi ha rilasciato un lungo video contenente veramente tante informazioni sull’atteso titolo. Potete trovare il filmato in questione comodamente qui sotto.

Come avete potuto osservare il lungo video mostra tutti i vari eroi presenti nel titolo con le relative abilità e mosse speciali. Una ricca anteprima, quindi, su quello che sarà Valorant e sulle possibilità a livello di gameplay che ci offrirà l’atteso titolo di Riot Games.

Nel caso in cui Valorant abbia attirato particolarmente la vostra attenzione e vogliate quindi mettere anzitempo le mani sul titolo vi farà piacere sapere che Riot sta attualmente per lanciare dal prossimo 7 aprile una beta chiusa dell’opera. Per provare a farne parte basterà seguire qualche diretta dedicata su Twitch.

Nel caso in cui non riusciate ad entrare nella closed beta, nessun problema: il lancio del gioco è infatti previsto per l’estate 2020 e non ci vorrà quindi molto tempo prima di poter provare Valorant in una versione definitiva. Che ne pensate del titolo di Riot Games, è riuscito Valorant ad attirare la vostra attenzione o qualcosa ancora non vi convince?