Valve al lavoro su Steam Controller 2 e un dispositivo per il VR? Ecco i dettagli

Valve starebbe sviluppando un nuovo controller Steam e un dispositivo per la realtà virtuale, secondo quanto rivelato da Brad Lynch, esperto osservatore dell'azienda. Lynch afferma, infatti, che il "Steam Controller 2", nome in codice "Ibex", è in fase di produzione di massa.

Il nuovo controller sarebbe il successore del cult Steam Controller, lanciato nel 2015 e apprezzato per la sua estrema personalizzazione. Valve aveva già espresso due anni fa l'intenzione di creare un nuovo modello, anticipando alcune delle innovazioni poi introdotte con lo Steam Deck.

Ma le novità non finiscono qui. Lynch ha scoperto nei codici di SteamVR riferimenti a un nuovo controller "Roy" per la realtà virtuale, anch'esso destinato alla produzione di massa. Questo dispositivo potrebbe avere una duplice funzione.

Infatti, oltre ai comandi per la realtà virtuale, "Roy" includerebbe un D-pad, pulsanti dorsali e i classici tasti ABXY. Ciò lo renderebbe utilizzabile anche come normale controller per videogiochi quando non impiegato in VR.

Il controller "Roy" possa essere lanciato insieme a un nuovo visore VR standalone di Valve, nome in codice "Deckard". Questo dispositivo potrebbe rappresentare un'alternativa wireless e più economica al Valve Index, in competizione con prodotti come Meta Quest.

Il nome in codice "Roy" per il nuovo controller VR potrebbe essere un riferimento al personaggio Roy Batty del film "Blade Runner", noto per la sua famosa citazione sulla realtà e la percezione. Questo potrebbe suggerire l'ambizione di Valve di creare esperienze VR sempre più immersive e realistiche.

Valve non ha ancora confermato ufficialmente queste indiscrezioni. L'azienda è nota per annunciare i suoi prodotti solo quando sono prossimi al completamento, per cui resta da vedere se e quando questi nuovi dispositivi verranno effettivamente presentati al pubblico.