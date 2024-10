Valve conferma: Steam Deck 2 non si farà fino a che la tecnologia non avanzerà a sufficienza

Valve ha chiarito, lapidariamente, che il tanto atteso Steam Deck 2 non arriverà sul mercato nel prossimo futuro. In un'intervista a Reviews.org, l'azienda ha spiegato che attenderà un "salto generazionale per quanto riguarda processori e hardware" prima di lanciare una nuova versione del suo celebre PC handheld.

Steam Deck (che potete trovare anche su Amazon tramite rivenditori terzi) venne lanciato nel 2022, con un modello OLED rilasciato l'anno seguente, e ha rivoluzionato il gaming portatile permettendo di giocare a titoli AAA su un dispositivo handheld.

Valve attenderà un salto generazionale che permetta di garantire un ottimo bilanciamento fra prestazioni e durata della batteria.

Nonostante i notevoli progressi nel settore degli APU (Accelerated Processing Unit) degli ultimi anni, Valve ritiene che non ci siano ancora miglioramenti sufficienti per giustificare una seconda generazione.

Lawrence Yang, designer di Steam Deck, ha dichiarato: "È importante per noi, e abbiamo cercato di essere molto chiari, chiarire che non seguiamo una cadenza di rilascio annuale". Valve sembra quindi adottare un approccio simile a Nintendo, Sony e Microsoft, che rilasciano nuove console solo a distanza di anni.

L'attuale Steam Deck utilizza un chip personalizzato sviluppato in collaborazione con AMD, basato su architetture risalenti al 2020. Anche se ci sono stati progressi nel settore, come i nuovi APU Strix Point di AMD e i processori Lunar Lake di Intel, secondo Valve non sono ancora sufficienti per una vera evoluzione del dispositivo e, soprattutto, per garantire il giusto bilanciamento fra prestazioni e durata della batteria.

Valve sta esplorando diverse opzioni per il futuro. L'azienda sta lavorando a una versione ARM64 di Proton, il suo layer di compatibilità per far girare giochi Windows su Linux. Ciò potrebbe aprire la strada all'utilizzo di core ARM affiancati a soluzioni GPU di Intel, AMD o NVIDIA, simile all'approccio adottato da Nintendo Switch.

Allo steso tempo, l'azienda, sta lavorando per rendere disponibile SteamOS su handheld di altre marche (quali ROG Ally e Lenovo Legion GO) anche se al momento non ci sono novità in merito a come procede lo sviluppo di questa versione del tanto amato sistema operativo di Valve.

In conclusione, mentre i fan dovranno pazientare ancora a lungo per avere fra le mani Steam Deck 2, Valve sembra determinata a garantire che la prossima iterazione rappresenti un vero salto qualitativo in termini di prestazioni e autonomia, piuttosto che un semplice aggiornamento incrementale.