Valve Index torna acquistabile prima dell’uscita di Half-Life Alyx

In questi ultimi mesi è sembrato quasi impossible riuscire ad acquistare il visore di realtà virtuale Valve Index. Prima a causa dell’annuncio di Half-Life Alyx, che ha generato un così alto interesse tra i videogiocatori PC che ha portato all’esaurimento scorte in oltre 31 nazioni di tutto il mondo. In seguito il visore ha subito un deciso rallentamento nella produzione causato dal Coronavirus. Nonostante tutto ciò, il visore di Valve sta per tornare disponibile all’acquisto, proprio qualche settimana prima del lancio del nuovo capitolo di Half-Life.

L’annuncio è arrivato direttamente da Valve stessa, che ha voluto dichiarare che ci sarà un rifornimento di Valve Index prima dell’uscita di Half-Life Alyx. Anche se al momento non è ancora acquistabile, stando a diverse voci di corridoio il tutto verrà messo nuovamente in commercio a partire dal prossimo 9 marzo. Ma potrebbe accadere anche prima, per questo vi consigliamo di tenere d’occhio la pagina dedicata al prodotto su Steam.

È molto probabile che proprio a causa delle scorte limitate, questo nuovo re-stock del visore per realtà virtuale di Valve potrebbe andare nuovamente in esaurimento nell’arco di pochissimo tempo. Questo è l’effetto del ritorno tanto atteso di una delle saghe videoludiche più amate di sempre come quella di Half-Life, che con l’imminente arrivo di Alyx sta facendo smuovere l’interesse di un gran numero di giocatori.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx verrà reso disponibile il prossimo 23 marzo, e oltre a Valve Index, il gioco sarà compatibile anche su altri visori di realtà virtuale quali: HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Stavate attendendo una nuova infornata di Valve Index pronti per essere nuovamente acquistati? Farete vostro il visore per la realtà virtuale di Valve?