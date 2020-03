Valve: dopo Half-Life Alyx non ci sono altri giochi VR in sviluppo

Nel 2017 Gabe Newell aveva dichiarato che Valve aveva in cantiere tre nuovi titoli per realtà virtuale. Ciò accadeva molto prima che Half-Life Alyx fosse annunciato e tra questa tripletta di titoli era compreso anche il nuovo capitolo della saga FPS. Stando a una recente dichiarazione della software house statunitense, dopo l’uscita di Alyx il team non ha altri videogiochi dedicati alla realtà virtuale in sviluppo.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di Upload VR, Greg Coomer di Valve ha affermato che la maggior parte delle risorse di sviluppo del team si è concentrata su Half-Life Alyx. “Al momento non ci sono altri titoli in fase di sviluppo. Ma, per quanto riguarda il futuro della realtà virtuale, non abbiamo niente di nuovo o che sia degno di nota dopo l’uscita di Half-Life Alyx”.

Dei tre titoli VR confermati da Newell nel 2017 solo Alyx è stato ufficializzato successivamente, mentre gli altri due sembrerebbero esser stati tagliati. Un’altro sviluppatore di Valve, Jason Mitchell, aveva dichiarato di star lavorando a un altro titolo per realtà virtuale che non era Half-Life Alyx. La compagnia al momento si mantiene vaga sul futuro VR, anche se è da poco stata annunciata la collaborazione con Microsoft e HP per la produzione di un nuovo visore di prossima generazione.

Vi ricordiamo che Half-Life Alyx è già disponibile all’acquisto ed è giocabile sui visori: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Per scoprire se Valve avrà intenzione di proseguire con dei nuovi titoli per VR, bisognerà aspettare l’accoglienza di Alyx. Cosa vi aspettate dal futuro di Valve? C’è qualcosa in particolare che vi piacerebbe vedere annunciato?