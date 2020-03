Microsoft, Valve e HP uniscono le forze per produrre un visore VR di prossima generazione

Mentre ci avviciniamo alla next gen, i produttori di console non sono gli unici che stanno lavorando a un hardware di prossima generazione. Tre tra le più grosse aziende tecnologiche attuali: Microsoft, Valve e HP stanno unendo le forze nella produzione di un nuovo visore per realtà virtuale next gen. La pagina di questo nuovo prodotto è stata aperta sullo store digitale Steam, dove al momento si possono trovare poche altre informazioni.

Tra i pochi dettagli che si trovano sulla pagina Steam, possiamo intravedere un breve teaser trailer nel quale viene presentato il design del nuovo visore di HP. È già possibile visitare anche il sito ufficiale del visore, dove si può leggere che “il visore sviluppato da HP in collaborazione con Valve e Microsoft permetterà di fruire esperienze in realtà virtuale di alto livello. Il casco saprà dare inoltre, un grado di immersione e comodità maggiore rispetto a quelli delle precedente generazione e sarà il nuovo standard per la realtà virtuale.”

Tutte e tre le compagnie coinvolte in questo progetto hanno già avuto esperienza nel mondo VR, con Microsoft che è stata impegnata con il proprio Windows Mixed Reality. Valve, nel frattempo, ha rilasciato giusto ieri sera la prima killer application per il proprio visore Valve Index, Half-Life Alyx. Per quanto riguarda il nuovo visore di HP, non siamo ancora a conoscenza di una data di lancio, ma al termine del teaser di presentazione viene specificato che “arriverà presto”.

Aspettando nuove informazioni riguardo a questo nuovo visore per realtà virtuale di prossima generazione, poche ore fa è uscito uno dei titoli più importanti per quanto riguarda la realtà virtuale. Half-Life Alyx è già disponibile sui visori Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift e Windows Mixed Reality. Cosa ne pensate di questa nuova collaborazione? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti