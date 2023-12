Valve prega di smetterla di inalare l'aria calda della Steam Deck

Negli ultimi giorni, un fenomeno piuttosto inaspettato ha catturato l'interesse di Valve. L'azienda si è infatti trovata costretta a pregare gli utenti, letteralmente, di smetterla di "inalare direttamente le emissioni del dispositivo (Steam Deck)".

Questa comunicazione è arrivata dopo che numerose testimonianze online indicavano la presenza di persone che traevano piacere dall'annusare i vapori emessi da questo handheld.

"Sebbene non ci siano indicazioni concrete a riguardo, è meglio evitare di inalare direttamente le emissioni del dispositivo. Comprendiamo che possa sembrare un meme innocuo, ma consigliamo di non adottare comportamenti simili per preservare la vostra salute"