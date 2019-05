Half Life 2 Remake: Valve ha detto no, tempo fa

La maggior parte dei giocatori sogna di vedere un nuovo capitolo della serie Half Life. Valve intanto boccia l'idea di un remare di Half Life 2

Saber Interactive ha riscontrato un notevole successo per quanto riguarda la sua ultima fatica, ovvero World War Z. Pubblicato nel mese di aprile, il titolo è riuscito a vendere più di 1 milione di copie dalla sua uscita. Ma la software house del gioco in questione è stata al centro di numerose voci grazie a Valve e Half Life 2.

Stando a una recente intervista rilasciata al sito GameWatcher, il CEO di Saber Interactive Matthew Karch ha affermato che il suo studio di sviluppo ha raggiunto Valve per proporgli di ricreare il classico e iconico sparatutto Half Life 2. “Ho contattato direttamente Gabe Newell dato che lo conosco personalmente, e gli ho proposto di creare il remake di Half Life 2. Gli ho detto che non avrebbe pagato nulla perché amo tantissimo quel gioco” ha dichiarato Karch.

Sfortunatamente per il CEO di Saber Interactive, e per la comunità di appassionati del franchise, la risposta è stata negativa e per citare le parole usate da Valve “scusate, ma se lo faremo ci penseremo noi internamente”. Questo ci fa supporre che la possibilità ci possa essere, ma siamo ancora lontani all’idea di vedere un remake del genere.

La proposta dello sviluppatore è arrivata anche perché il gioco sta iniziando ad avere una certa età e, proprio come gli altri giochi di successo, necessiterebbe di un remake. Visto che il pubblico reclama a gran voce un nuovo capitolo della saga, non crediamo che Valve voglia correre dei rischi nel ricreare un gioco già sviluppato e perdere del tempo con un prequel di Half Life 3.

Vi ricordiamo inoltre che il remake del primo capitolo della serie è attualmente in sviluppo per conto di terze parte. Il nome del remake è Half Life Black Mesa, e l’obiettivo del progetto è quello di ricreare fedelmente il vecchio gioco con la nuova tecnologia di cui disponiamo.