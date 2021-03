Vampire Bloodlines 2: avviati i primi licenziamenti

La fase di sviluppo di Vampire Bloodlines 2 non naviga in buone acque. Come svelato pochi giorni fa, infatti, Paradox aveva preso l’ardua decisione di sostituire Hardsuit Labs, team di sviluppo del gioco, con un altra software house ancora non precisata. A svelarlo Geoff Keghley, papà dei ‘The Game Awards’ e noto giornalista dell’industria, che aveva dichiarato: “Paradox Interactive ha annunciato che Vampire The Masquerade Bloodlines 2 non uscirà più quest’anno, come previsto in precedenza, e che rimpiazzerà Hardsuit Labs, lo studio attualmente al lavoro sul titolo, nel ruolo di lead developer”.

Oggi la software house, sicuramente in profonda crisi, ha dato il via ai licenziamenti, partendo dal reparto narrativo. Ad annunciarlo è stata Anna Webster che sul suo profilo Twitter, ha condiviso la notizia del licenziamento dell’intero dipartimento narrativo (composto da lei e altre quattro persone). Ecco qui di seguito quanto twittato: “Con il cuore spezzato annuncio che sono stato licenziata dalla mia posizione di narrative designer presso Hardsuit Labs, insieme al resto del dipartimento narrativo (e molti altri). Tutti e quattro stiamo cercando nuove opportunità“, ha iniziato Webster.

“Siamo distrutti, ma staremo bene. Sono molto grata a tutti quelli con cui ho lavorato in Hardsuit Labs (e a quelli che ci hanno già contattato). Seriamente, alcuni sono tra i migliori e più brillanti sviluppatori di giochi di ruolo sulla piazza. Sindacalizziamo l’industria dei giochi“, ha concluso l’ormai ex narrative designer di Vampire Bloodlines 2. Una cosa è certa: la decisione del publisher Paradox di sostituire la software house, ha avviato il declino della stessa. Inoltre, il progetto sarà salvo?

https://twitter.com/annacwebs/status/1366533456499335168

Cosa ne pensate della travagliata fase di sviluppo di Vampire The Masquerade Bloodlines 2? Il gioco riuscirà mai a vedere la luce? Argomentate le vostre teorie qua in basso nei commenti!