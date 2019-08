Scova un vecchio gioco NES e scopre che vale 13.000 dollari

Immaginate di trovare una busta di giochi NES, di volerla vendere in blocco per qualche spicciolo, e tornare a casa con 13.000 dollari. È una storia vera.

Un uomo, il cui nome non è stato reso noto, ha recentemente guadagnato 13.000 dollari grazie alla vendita di un gioco per NES: non si tratta però della classica vendita all’asta, ma di un privato che, pensando di svendere per pochi dollari una borsa piena di vecchi e inutili giochi, si è visto dire di avere tra le mani un vero tesoro. Il gioco in questione è Nintendo World Championships 1990 ed è stato venduto a un negozio di Seattle.

Nintendo World Championships 1990 è stato realizzato per la competizione omonima e sono poi state create alcune copie come premio per i vincitori di un contest della rivista Nintendo Power. Si ritiene che ne esistano al mondo meno di 200 cartucce. Il co-proprietario del negozio che ha acquistato il gioco ha rilasciato un’intervista ad Ars Technica, spiegando cosa è avvenuto.

L’uomo senza nome, di circa trent’anni, è entrato in una delle sedi del negozio con una borsa piena dei “giochi più noiosi che si possano immaginare”. Il negoziante ha dichiarato di aver controllato la pila in modo molto svogliato, vista lo scarso valore dei titoli presenti all’interno della borsa. Alla fine, però, è arrivato sul fondo e ha scoperto Nintendo World Championships 1990.

Inizialmente, visto che l’etichetta era estremamente pulita, il negoziante ha pensato che si trattasse di una riproduzione e non di una versione originale: un oggetto del valore di circa 75$, per capirci. Una volta preso in mano, si è reso conto che la cartuccia era pesante, come quelle originali, e una volta aperta ha confermato che si trattava di una vera copia del gioco. A quel punto, ha offerto al cliente 13.000 dollari. “Avremmo potuto prenderla per tipo 20 dollari. O anche solo un dollaro. Non aveva idea di cosa fosse.”

Nell’arco di 24 ore dopo i fatti che vi abbiamo raccontato, inoltre, Pink Gorilla ha venduto il gioco NES a un privato anonimo, il quale ha chiesto che non venisse divulgata la cifra d’acquisto. Diteci, non è che per caso avete una vecchia busta di giochi NES da vendere?