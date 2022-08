Decisamente a sorpresa, Paradox ha annunciato la data di uscita di Victoria 3. Lo strategico, decisamente atteso da tantissimi giocatori PC, arriverà nel 2022 come precedentemente annunciato, ma sarà incluso anche su PC Game Pass dal lancio, segno che la collaborazione con Microsoft per Crusader Kings 3 sia andata decisamente bene.

Partiamo, ovviamente, dalla data di uscita: Victoria 3 sarà disponibile a partire dal 25 ottobre 2022 su Steam e PC Game Pass. Il gioco è acquistabile in due edizioni differenti: una Standard e una Grand Edition. La Standard Edition è aperta per i pre-order al prezzo di 49,99 Euro e include ovviamente solamente il gioco. La Grand Edition, invece, si può prenotare a 79,99 Euro e include il gioco base, la prima espansione (ancora da annunciare), l’Immersion e il Radio Pack, oltre che l’American Buildings Pack disponibile al Day One per tutti i possessori di questa speciale edizione. Attenzione però alla localizzazione: al momento Paradox non ha nessuna intenzione di tradurre il gioco in italiano.

All’annuncio è ovviamente seguito un trailer, che potete trovate subito qui in basso. Nel filmato, che annuncia oltre alla release date anche l’apertura dei pre-order, vengono mostrate alcune sequenze di gioco e di situazioni che si presenteranno durante le (lunghissime) partite al nuovo gioco di casa Paradox.

Oltre a Victoria 3, Paradox potrebbe essere al lavoro su un gioco multiplayer. Il team di sviluppo e publisher è infatti impegnato nella ricerca di beta tester per un nuovo gioco, ancora non annunciato. Non sarà però un progetto di grande profilo: alla ricerca di tester non è infatti la società “originale”, ma una label che si occupa di distribuire e aiutare gli sviluppatori indipendenti. Per ora, chiaramente, non ci sono ulteriori dettagli in merito, ma vi aggiorneremo non appena saranno disponibili novità. Continuate quindi a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.