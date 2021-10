Videogiochi: ecco quanto costerebbero realmente gli immobili più famosi

Quante volte in videogioco ci siamo trovati a spendere fior fiori di milioni in game per acquistare case o addirittura gigantesche ville di lusso. Ora, un nuovo studio portato avanti da Ebuyer rivela quanto costerebbero le case dei videogiochi più famose se le acquistassimo nella vita reale.

Lo studio ha preso in esame alcuni degli immobili più iconici presenti nei franchise videoludici più amati e popolari. Tra questi spiccano il sempre verde GTA 5 ma anche le saghe di Final Fantasy, Animal Crossing e The Sims.

Il risultato della ricerca condotta da Ebuyer ci svela come la Maze Bank Tower di GTA 5 sarebbe attualmente l’immobile videoludico più costoso da acquistare con il suo valore di 3.359.737 €. Mentre una delle proprietà più economiche da acquistare è la Raffia Quinta di Oasis Springs in The Sims a 32.841 €.

Di seguito la classifica degli immobili dei videogiochi più costosi in valuta reale:

Maze Bank Trower di GTA 5 – 3.359.737€ Casa larga con Magione di FFXIV – 475.542€ Appartamento 3 Eclipse Tower di GTA 5 – 419.967€ Villa Ophelia di The Sims 4 – 213.830€ Casa media di FFXIV – 187.708€ Pique Heart di The Sims 4 – 95.277€ Casa con espansione massima di Animal Crossing New Horizons – 46.982€ Vista Quarry di The Sims 4 – 40.897€ Casa piccola con piccolo Cottage di FFXIV – 38.487€ Raffia Quinta di The Sims 4 – 32.841€

Se ne aveste la possibilità economica, quale di questi immobili acquistereste senza pensarci due volte?