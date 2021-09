GTA 5: i contenuti transfobici potrebbero abbandonare la next-gen

GTA 5 è un sempreverde, uno di quei titoli che mantengono la loro audience e la loro fama anche col passare del tempo. Ciò è dovuto soprattutto al team di sviluppo, Rockstar Games, che si impegna per aggiornare costantemente il gioco implementando nuovi contenuti e attività da svolgere, così da non far invecchiare il prodotto e da renderlo sempre adatto alle richieste degli utenti. È quindi inevitabile che un’opera del genere abbia anche una certa responsabilità, vista l’enorme community che si è creata attorno ad essa.

La fama della celebre saga di Grand Theft Auto non dipende dalla sua storia, che spesso in realtà viene totalmente ignorata dai giocatori, bensì dal gameplay frenetico e “libero”, grazie al quale è possibile passare il tempo all’interno del gioco in molteplici modi diversi, soprattutto nell’ultimo capitolo in questione, ossia GTA 5. C’è da dire, però, che la serie ha accumulato la sua fama anche per via di contenuti piuttosto controversi, talvolta omofobi o transfobici.

A tal proposito, Out Making Games, azienda a favore dei diritti della comunità LGBTQ+, ha fatto una richiesta pubblica a Rockstar Games nella quale chiede di rimuovere i contenuti transfobici all’interno del titolo. In particolare, la compagnia si riferiva alla versione della next-gen del titolo, in arrivo prossimamente su PS5 e Xbox Series X/S, in modo da avere una release “pulita” da contenuti che potrebbero arrecare danni ai videogiocatori.

Come già detto, è ovvio che gli sviluppatori dell’opera abbiano una certa responsabilità sulle loro spalle, avendo creato uno dei videogiochi più gettonati degli ultimi tempi, e una richiesta del genere non dovrebbe essere troppo difficile da adempiere. Non resta che vedere quale sarà la prossima mossa di Rockstar Games e se accetteranno o meno questa proposta.