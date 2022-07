I volanti da gaming sono una manna dal cielo per gli appassionati di racing games: amplificano tutte le sensazioni che è possibile provare in gara, e sono anche un ottimo entry point per i non videogiocatori con una forte passione per i motori.

Se siete quindi alla ricerca di un volante gaming, siete finiti nel posto giusto: il modello Logitech G290 Driving Force, in occasione del Prime Day 2022, è sceso ad un prezzo davvero vantaggioso che non raggiungeva da due anni! Già, avete capito bene. Ciò detto, questa offerta attesta il prezzo del volante a 198,99€, con uno sconto del 51%.

Disponibile in due configurazioni, una pensata per Xbox e PC, e l’altra per PlayStation, il volante Logitech G920 viene venduto in dotazione con una pedaliera regolabile, assolutamente necessaria per rendere il proprio setup da gara ancora più coinvolgente.

Entrando nello specifico, parliamo di un volante a cui non mancano caratteristiche di rilievo. Un esempio? Il force feedback, ovvero una simulazione che restituisce sensazioni quanto più vicini possibili alla realtà, tentando di farvi percepire la reazione delle ruote riportando lo sterzo automaticamente alla posizione iniziale man mano che quest’ultime si spostino. Discorso analogo anche per quanto riguarda la pedaliera, che è rivestita da buoni materiali e separa a sufficienza il pedale della frizione, del freno e dell’acceleratore. Insomma, un modo per esaltare i modelli di guida di giochi come l’ultimo Gran Turismo 7, Forza Horizon 5 e il nuovissimo F1 22.

Ciò detto, vi rimandiamo direttamente alla pagina Amazon in cui potrete consultare la vantaggiosa offerta, invitandovi a completare il vostro acquisto quanto prima, così da non rischiare il probabile esaurimento scorte!

