Quasi il 20% dei nostri lettori riporta di avere crepe visibili sulla propria Steam Deck OLED

Una settimana fa, in seguito alla nascita di segnalazioni sempre più frequenti degli utenti su Reddit, vi avevamo chiesto se anche la vostra Steam Deck OLED avesse dubito un problema alquanto grave: la nascita di crepe sulla scocca posteriore del dispositivo.

Anche la vostra Steam Deck si crepa? Sì, il danno è evidente (19%) No, per fortuna! (81%) Totale voti: 237 Il sondaggio è chiuso dal 11/04/2024

Ebbene, i risultati sono parecchio preoccupanti: su una base di 237 voti, il 19% ha affermato che le crepe sulla propria Steam Deck sono evidenti; il restante 81%, invece, è più fortunato, trovandosi con il proprio dispositivo ancora incolume.

Sebbene il campione sia ristretto, questo evidenzia quanto il problema sia effettivamente reale. Nonostante le crepe, per lo meno sulla base dei commenti della community sui social, sembrino essere per lo più superficiali, si tratta comunque di un difetto da non sottovalutare, a maggior ragione considerando il costo ingente di una Steam Deck OLED.

Per ora Valve non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito a questa problematica. Non mancheremo, ovviamente, di tenervi aggiornati in merito alla questione, sperando che venga risolta al più presto.