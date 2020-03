Walking Simulator 2020: uscito su PC il free to play fortemente ispirato a Death Stranding

Ora che siamo finalmente venuti a conoscenza della data di uscita di Death Stranding su PC, qualcun altro ha voluto anticipare di parecchi mesi l’arrivo del titolo di Kojima Production su Steam a modo suo. Walking Simulator 2020, questo il titolo del gioco gratuito che è possibile giocare fin da subito su Steam. Tramite la pagina dedicata al gioco su Steam è possibile notare all’istante quanto i ragazzi del team Pugscape si siano ispirati pesantemente alla recente opera di Hideo Kojima e del suo team.

In Walking Simulator 2020 al giocatore viene assegnato il compito di consegnare diversi pacchi a determinati NPC bloccati in un mondo post-apocalittico causato dalla terza guerra mondiale e dal Coronavirus. Tralasciando il contesto in cui è ambientato il titolo, tutto il resto non fa altro che strizzare l’occhio a Death Stranding, a parte l’assenza di molteplici cutscene e la presenza di molteplici attori famosi.

Anche l’equipaggiamento, il vestiario e l’accatastamento dei pacchi uno sopra l’altro sulla schiena del protagonista, sono tutte caratteristiche che non fanno altro che strizzare l’occhio ad uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni. Ovviamente manca tutto il sistema del bilanciamento dei pesi, con le conseguenti sezioni gestionali per massimizzare tutti i pacchi che vanno portati a destinazione dal punto A al punto B.

Walking Simulator 2020 è attualmente disponibile gratuitamente su PC tramite Steam. La sezione giocabile riguarda solamente la prima parte di gioco ambientata in Antartide e in questo momento è ancora in fase Beta. Non sappiamo quando verranno rilasciate le successive parti del gioco, ma se il tutto ha destato la vostra curiosità vi consigliamo di tenere d’occhio questo particolare progetto. Cosa ne pensate di Walking Simulator 2020? Trovate eccessivo questo tipo di ispirazioni a titoli molto blasonati?