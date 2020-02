Warcraft 3 Reforged: Blizzard si scusa con gli utenti

Ormai è passata una settimana dal rilasciato di Warcraft 3 Reforged. Il titolo a detta di molti utenti risulta frettoloso ed imbarazzante tanto che i giocatori su Metacritic lo hanno bastonato con un voto che si aggira sullo 0.5. Ieri vi abbiamo parlato che il publisher stia garantendo tramite un form al supporto tecnico una serie di rimborsi automatici effettuabili a prescindere dalle ore passate sul titolo. Oggi, invece, sono arrivate le scuse ufficiali da parte di Blizzard.

Il manager della community del gioco ha rilasciato delle scuse pubbliche per tutti i giocatori che hanno acquistato la remastered. Randy Jordan ha iniziato il suo lungo discorso in questo modo. “Prima di tutto vogliamo dire che ci dispiace per tutti quelli che non hanno avuto l’esperienza che si aspettavano e vorremmo condividere con voi i nostri piani futuri“. Proseguendo poi dichiarando di focalizzarsi su future e numerose patch che riguarderanno la cancellazione di diversi bug audio e di animazione, la correzione grafica in modalità classica ed il miglioramento delle classifiche e dei clan. Tutte le note complete saranno disponibili con il primo aggiornamento in arrivo entro questa settimana.

Jordan ha chiarito anche la questione delle scene d’intermezzo non ritoccate in quanto il team non voleva che le cutscene fossero troppo diverse dal gioco originale, mantenendo in questo modo il vero spirito di Warcraft 3. La remastered quindi ha avuto decisamente un inizio travagliato con più di 25.000 rimborsi in poche ore, del resto lo potevamo sospettare viste le tremende recensioni da parte degli appassionati del gioco originale.

