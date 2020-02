Warcraft 3 Reforged: rimborso automatico per tutti gli utenti insoddisfatti

Warcraft 3 Reforged è una riproposizione del terzo capitolo della serie omonima rilasciato nel lontano 2002. Uscito diversi giorni fa ha sicuramente fatto parlare di sé ma non in modo positivo purtroppo. Da quando Blizzard Entertainment ha rilasciato il titolo, gli appassionati del brand non sono stati molto entusiasti della sua qualità tecnica e grafica. Un utente di Reddit di nome krOnicLTD in queste ore ha riferito che verranno offerti rimborsi automatici alle persone che hanno acquistato il gioco.

Diversi giorni fa infatti il publisher aveva negato ogni tipo di rimborso creando un bel po’ di scompiglio sul web. Evidentemente ora sembra stia garantendo tramite un form al supporto tecnico una serie di rimborso automatici effettuabili a prescindere dalle ore passate su Warcraft 3 Reforged. krOnicLTD ha dichiarato che il rimborso lo ha ricevuto nonostante ci abbia giocato solo 5 ore. L’utente, come molti altri giocatori, stanno continuando a mostrare la loro delusione per il titolo con l’obiettivo di vederlo migliorare con aggiornamenti costanti e veloci. Purtroppo ora non ci sono notizie riguardanti queste migliorie da parte di Blizzard. Qui potete leggere intanto la nostra recensione.

Ricordiamo tutti quando Warcraft 3 Reforged è stato annunciato al BlizzCon 2018, i fan sono letteralmente impazziti. Il gioco presentava una remastered di ottima fattura con addirittura una riproposizione dei modelli principali, il quale faceva presagire al meglio. Quando fu pubblicato però i giocatori hanno subito riconosciuto che c’era qualcosa di sbagliato, tanto che attualmente è stato massacrato su Metacritic dagli utenti con un voto che si aggira sul 0,5.

Avete acquistato Warcraft 3 Remastered? Siete rimasti anche voi delusi dal lavoro svolto dagli sviluppatori? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi ricordiamo di seguire le nostre pagine per tutte le novità relative al titolo targato Blizzard.