Warcraft sta per compiere 30 anni e festeggerà con una diretta speciale

Blizzard ha annunciato il Warcraft Direct, un evento online previsto per il 13 novembre alle 19:00 per celebrare i 30 anni della serie Warcraft. L'evento promette novità sul futuro della franchise e sarà trasmesso sui canali ufficiali dell'azienda.

La serie Warcraft, nata come clone raffinato di Dune II, ha segnato profondamente l'industria videoludica negli ultimi tre decenni. Il suo successo è culminato con World of Warcraft, l'MMORPG che ha ridefinito il genere e continua ad essere popolare dopo quasi 20 anni dal lancio.

È un anno importante per l'universo di Warcraft!

Blizzard promette contenuti per tutti i fan durante lo stream, dai giocatori di Hearthstone e Warcraft Rumble ai veterani di World of Warcraft. L'evento includerà anche la trasmissione del concerto "World of Warcraft: 20 Years of Music", eseguito da un ensemble di 190 artisti in Svizzera.

Per l'occasione, saranno distribuite ricompense speciali in-game per Hearthstone, Warcraft Rumble e World of Warcraft. I fan potranno seguire l'evento su Twitch, YouTube e TikTok, immergendosi nella ricca storia e nel futuro promettente di una delle serie più iconiche del gaming.