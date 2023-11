Warcraft Rumble è disponibile da ora, correte a scaricarlo!

La Opening Ceremony del BlizzCon 2023 è stata un evento pieno di emozioni per i fan di Warcraft, anche grazie all'annuncio del rilascio immediato di Warcraft Rumble.

Durante l'evento, Blizzard ha presentato un nuovo trailer cinematografico, e di gameplay per il gioco, sorprendendo i fan con l'annuncio della sua immediata disponibilità.

La cosa migliore? Warcraft Rumble è un gioco free-to-play, quindi è possibile provarlo senza alcun costo. Volete un'ulteriore bella notizia? Il modello economico di Warcraft Rumble, almeno durante le nostre recenti prove, risulta molto poco invasivo.

Warcraft Rumble può essere scaricato, già da ora, sia da Google Play, che dall'App Store, e si tratta di un "gioco strategico d'azione ambientato nell'universo di Warcraft, in cui dei Mini, collezionabili, prendono vita in frenetiche battaglie strategiche”. Questo gioco offre diverse modalità di gioco, tra cui una campagna per giocatore singolo e sfide epiche in PvP, garantendo una varietà di esperienze capaci di impegnare a lungo i giocatori.

Lo shadow drop (che per chi non lo sapesse vuol dire il rilascio inaspettato di un prodotto) di Warcraft Rumble ha certamente riscaldato la platea del BlizzCon 2023, alimentando la curiosità verso il peculiare progetto dedicato all’universo di Warcraft, oltre a dimostrare, ancora una volta, l'importanza di questo franchise per Blizzard Entertainemt.

Se siete curiosi di sapere qualcosa in più in merito a Warcraft Rumble, vi consigliamo di leggere la nostra esperienza diretta di qualche settimana fa con una versione quasi definitiva del titolo.