Nel corso della giornata odierna, Focus Entertainment ha annunciato l’apertura dei pre-order per la Collector’s Edition di Warhammer 40,000: Space Marine 2. Lo speciale box da collezione, ricco di contenuti irrinunciabili per gli amanti del franchise creato da Games Workshop, non arriverà però nei negozi, ma sarà disponibile solamente sul sito ufficiale di Focus Entertainment, esattamente come avvenuto per la Collector’s Edition di A Plague Tale: Requiem.

All’interno della Collector’s Edition sono presenti diversi contenuti, che sicuramente andranno a stuzzicare i fan di Warhammer 40,000. Tra questi troviamo una statua del Lieutenant Titus, dalle dimensioni di 8.25 x 6.7 pollici, interamente in resina, con testa ed elmo sostituibili. Il tutto è ovviamente dipinto a mano, come ogni statua che si rispetti. Non solo però: andiamo a scoprire tutti i contenuti inclusi nella speciale edizione da collezione subito qui in basso, con tanto di foto che ritrae tutti i contenuti che saranno inclusi all’interno di questa speciale edizione da collezione del gioco.

Steelbook

Un libro del Making Of e tutta l’arte del gioco, illustrato da Saber Interactive

Il gioco Warhammer 40,000: Space Marine 2 sulla piattaforma scelta al momento del check out (in edizione fisica per PS5 e Xbox Series X, mentre per la versione PC sarà disponibile come codice di download per Steam)

Il DLC The Macragge’s Chosen

Come abbiamo specificato fin dal titolo della notizia, i pre-order sono disponibili già a partire da ora. Tutti quelli che prenoteranno la Collector’s Edition in questi giorni avranno la sicurezza di riceverla al day one. Dal 17 febbraio 2023 in avanti, tutte le prenotazioni saranno soggette alla disponibilità delle unità e non è garantita la consegna al day one. Il gioco resta però privo di una data di uscita, che potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi

