Watch Dogs Legion: immagini trafugate svelano nuovi dettagli

Dopo che nei giorni precedenti alcuni leak hanno svelato in anticipo sui tempi il gameplay di Assassin’s Creed Valhalla, oggi è toccata ad un’altra attesissima IP Ubisoft a mostrarsi prima dell’evento della compagnia francese atteso per questa domenica. Sono apparse in rete qualche istante fa diverse nuove immagini che ci svelano alcuni dettagli riguardanti Watch Dogs Legion, il terzo capitolo della saga che ha fatto il suo debutto proprio in questa generazione videoludica.

A pubblicare questi nuovi screenshots, è stato l’utente Twitter conosciuto con il nickname Idle Sloth. È molto probabile che queste immagini siano state prelevate direttamente da uno spezzone di gameplay che sarà trasmesso durante il prossimo evento Ubisoft Foreward, dove il titolo sarà uno dei protagonisti. Tra le quattro immagini, due sembrano mostrare sezioni effettive di gioco mentre le altre due si concentrano sui menù.

(Leaked) Watch Dogs Legion images pic.twitter.com/at156pIRTD — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth84) July 7, 2020

Watch Dogs Legion ci metterà per la prima volta nei panni di più personaggi giocabili, distaccandosi dal canone del singolo protagonista dell’avventura come ci avevano abituato i primi due capitoli della saga. Come è possibile vedere dalle immagini infatti, non c’è mai un personaggio giocabile che è identico ad un altro. C’è da capire ancora bene quanta varietà verrà proposta dal gioco e quali stili di gameplay potranno abbracciare i diversi personaggi che incontreremo e assolderemo alla nostra causa in Watch Dogs Legion.

Per conoscere ulteriori dettagli riguardo Watch Dogs Legion non ci resta che attendere questa domenica, quando alle ore 21:00 prenderà il via l’evento digitale Ubisoft Forward. Vi ricordiamo inoltre, che se seguirete l’evento sui canali di Ubisoft avrete la possibilità di ottenere gratuitamente una copia di Watch Dogs 2. Cosa ne pensate delle immagini trapelate online del nuovo gioco Ubisoft? Vi convince quanto mostrato finora di Watch Dogs Legion?