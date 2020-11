Watch Dogs Legion: Ray Tracing su Xbox Series X inferiore al PC

Uscito pochi giorni fa, Watch Dogs Legion ha riportato i giocatori nell’universo del titolo Ubisoft. A farla da padrone in questo terzo capitolo dell’IP è un’ambientazione decisamente più intrigante rispetto al passato. la Londra proposta dalla compagnia francese è ricca di dettagli e di carattere, ma a quanto pare non proprio tutto sta andando a rose e fiori. Una delle caratteristiche del titolo sembra essere sotto tono nella versione Xbox Series X del gioco.

Parliamo del Ray Tracing che, come è stato dimostrato all’interno di un video caricato su YouTube da “Cycu1” la versione next gen che gira su Xbox Series X sembra essere decisamente inferiore a quella PC. Entrando nel dettaglio del video, è possibile vedere il confronto tra le due versioni di Watch Dogs Legion e di come quanto proposto sulla nuova Xbox si avvicini più alla versione del gioco su PC con i settaggi del Ray Tracing impostati sulla qualità media.

Avendo registrato sezioni più simili possibili tra di loro, le differenze sono abbastanza visibili. Da quanto dichiarato dallo youtuber, su entrambe le piattaforme Watch Dogs Legion girava a 4K e su PC ha usato una scheda video GeForce RTX 3080. Il risultato emerso dal titolo in versione Xbox Series X però, fa notare come gran parte dell’ambiente circostante al giocatore non riesce a riflettere come su un PC dove il Ray Tracing è impostato sulla qualità media.

Questo però non significa che visivamente il gioco perda appeal sulla console Microsoft, piattaforma che sta già riuscendo a mostrare i muscoli. Vi ricordiamo che Watch Dogs Legion è già disponibile su: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le versioni per console next gen del titolo Ubisoft invece arriveranno il 10 novembre per Xbox Series X|S e 12 novembre per PlayStation 5. Cosa ne pensate delle differenze per quanto riguarda il Ray Tracing tra le due versioni prese in esame?