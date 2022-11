Se siete passati a Windows 11 e avete notato dei peggioramenti nelle performance in gioco, beh, è assolutamente vero. Nonostante tutte le feature tecniche che dovrebbero in qualche modo favorire il gaming su PC, l’ultimo aggiornamento del sistema operativo ha decisamente peggiorato le performance.

Subito dopo il lancio della versione 22H2 di Windows 11, diversi giocatori hanno notato un calo nelle prestazioni in game dei loro giochi. Questi cali si riferiscono a un frame rate non stabile, oltre che a episodi di stuttering. Se da un lato questo problema sembra riguardare le GPU NVIDIA, in realtà qualsiasi hardware è coinvolto da questi problemi, tanto che Microsoft ha deciso di lanciare un comunicato sul suo sito web, cercando di spiegare la situazione.

“Qualche gioco e qualche app potrebbe non funzionare al meglio sulla versione 22H2 di Windows 11”, si legge nel sito web. Dubbi confermati, dunque, con i produttori che stanno cercando di correre ai ripari, come fatto da NVIDIA. Il produttore di GPU ha infatti annunciato la release di nuovi driver in beta, che dovrebbero aiutare i giocatori a ripristinare, almeno in parte, le performance in game a livelli decisamente più normali. Chiaramente però sarà necessario attendere un intervento di Microsoft.

Al momento il problema riguarda solamente Windows 11. Chi continua a giocare su Windows 10 non avrà problemi di sorta in merito, a testimonianza (ancora una volta) che molto spesso i nuovi sistemi operativi non sono necessariamente il meglio per poter giocare in totale tranquillità. Il colosso di Redmond lancerà sicuramente un aggiornamento per correggere il tutto, ma per ora se notate dei cali di frame rate persistenti vi invitiamo a dare uno sguardo a eventuali patch e update che sviluppatori e produttori potrebbero lanciare per ovviare, almeno in maniera temporanea, a questi problemi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.