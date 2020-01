Witchfire: l’FPS dark fantasy torna a mostrarsi con delle nuove immagini

Da quando fu annunciato durante i The Game Awards 2017, Witchfire aveva fin da subito attirato la curiosità di una grossa fetta di videogiocatori. Ben presto però sparirono completamente le tracce dell’FPS a tema dark fantasy sviluppato da The Astronauts. Ora, dopo parecchio tempo si torna a parlare del titolo, con il team di sviluppo che ha pubblicato quattro nuove immagini che mostrano l’ambientazione e alcuni nemici che si potranno incontrare in questo mondo oscuro.

Stando alle parole di The Astronauts, Witchfire utilizzerà l’ultima versione dell’Unreal Engine 4 insieme a un sistema di fotogrammetria per dare al titolo un’aspetto visivo parecchio realistico. Gli screenshot rilasciati però, nonostante mostrino come si presenta visivamente la versione più recente del gioco, non riflettono ancora la qualità che avrà il prodotto finale.

Da quanto dichiarato dagli sviluppatori fino a questo momento, Witchfire si presenta come un mix tra Dark Souls e Destiny. I ragazzi all’interno di The Astronauts hanno anche affermato che nonostante il gioco non sarà fortemente incentrato su una trama, ci sarà comunque una forte componente di lore che andrà ad accompagnare i molti nemici da massacrare e le battaglie contro i boss.

Attualmente non conosciamo alcuna data di uscita specifica per Witchfire, anche se l’obbiettivo del team di sviluppo sembra essere quello di rilasciare il loro nuovo gioco entro il 2020 manca ancora una conferma ufficiale di qualunque tipo. Quali sono i vostri pareri su Witchfire? Diteci la vostra nella sezione dedicata ai commenti.