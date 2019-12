The Game Awards 2019: è record di spettatori connessi

Durante la scorsa settimana si sono tenuti i The Game Awards 2019, che hanno visto vincere Sekiro Shadows Die Twice in qualità di Game of The Year. In particolare, durante la giornata di oggi è stato annunciato che i The Game Awards 2019 hanno registrato cifre strabilianti, con ben 7.5 milioni di spettatori connessi in contemporanea per assistere all’evento, tenutosi lo scorso 13 dicembre.

In particolare, l’evento ha totalizzato ben 45.2 milioni di sessioni totali, con un aumento del 73% rispetto alla precedente edizione del 2018, ferma invece a 26.2 milioni di sessioni.

Per quanto riguarda le piattaforme di streaming Twitch e YouTube, i The Game Awards 2019 sono arrivati all’incredibile cifra di 2 milioni di spettatori connessi in contemporanea, con Twitch che ha raggiunto i 1.3 milioni, contro gli 1.1 milioni dello scorso anno.

Cifre assolutamente considerevoli, che sono senz’ombra di dubbio destinate ad aumentare ulteriormente con l’edizione del prossimo anno, dato anche il crescente interesse da parte delle compagnie ad annunciare i propri titoli in occasione dei The Game Awards, come è stato per Microsoft che ha presentato durante quest’occasione la sua nuova Xbox Series X, in arrivo entro fine 2020 nei mercati di tutto il mondo.

E voi, avete seguito gli annunci e le premiazioni dei The Game Awards 2019? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!