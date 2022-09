Team Ninja è senza ombra di dubbio uno dei team di sviluppo giapponesi più talentuosi e impegnati su più fronti in questo momento. Giusto qualche giorno fa, durante il più recente State of Play dedicato alle nuove uscite per PS5, PS4 e PSVR 2, il team ha annunciato un nuovo progetto molto interessante: Rise of the Ronin. Oltre a questo titolo, però, Team Ninja è al lavoro anche su Wo Long Fallen Dynasty, un gioco che ha saputo attirare fin da subito parecchie attenzioni.

Se anche voi siete rimasti ammaliati da quanto mostrato di Wo Long Fallen Dynasty finora, ci sono delle ottime notizie. Proprio in queste ore, infatti, è stato annunciato l’imminente arrivo di una demo giocabile aperta a chiunque della prossima avventura dark fantasy targata Team Ninja. La demo verrà rilasciata nel corso della giornata odierna e sarà giocabile solo sulle piattaforme PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

In un nuovo post pubblicato sul PlayStation Blog, inoltre, vengono sottolineati quelli che sono i contenuti presenti all’interno della demo. I giocatori che decideranno di cominciare ad approcciarsi a questo nuovo titolo potranno addentrarsi nella schermata di creazione e personalizzazione del proprio personaggio e iniziare a familiarizzare con il combat system mentre si esploreranno le prime fasi di Wo Long Fallen Dynasty.

Attenzione però: va sottolineato che la demo in questione sarà disponibile per chiunque possieda una console PS5 o Xbox Series X|S fino al prossimo 26 settembre. Affrettatevi, quindi, se siete interessati a provare con mano questa nuova IP firmata Team Ninja. Purtroppo non viene menzionata alcuna disponibilità della demo anche su PC, e non è chiaro se in futuro il team proporrà una versione di prova anche al di fuori dell’ecosistema console. Infine, se la demo non dovesse essere ancora disponibile, provate a ricontrollare più avanti nel corso della giornata odierna.