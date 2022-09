Nella vasta ludoteca di giochi per PC, non c’è spazio solo per le uscite più recenti, ma grazie anche a piattaforme come GOG gli appassionati possono godere facilmente anche di tutta una parte di titoli classici che hanno fatto la storia del gaming. Quando si tratta di videogiochi più datati con un importante componente online, però, è sempre molto complicato, e sta sempre alle compagnie o agli studi di sviluppo non far morire i propri progetti, anche se hanno ormai molti anni sulle spalle, e l’esempio più recente riguarda Bethesda e un capitolo di Wolfenstein.

Nello specifico stiamo parlando di Wolfenstein: Enemy Territory, un amato FPS dei primi anni 2000 sviluppato da Splash Damage come espansione autonoma del capitolo single player Return to Castle Wolfenstein. La notizia che farà piacere agli amanti degli FPS online, è che Bethesda ha creato dei nuovi server dedicati per Enemy Territory, i quali comprendono le sei mappe originali e un set di impostazioni di gioco che si rifanno a quelle classiche.

La cosa ancora più apprezzabile, è che a partire dallo scorso aprile il gioco è stato reso disponibile anche su Steam gratuitamente, e questo permette a chiunque di poter popolare i nuovi server online del classico FPS. Ad accompagnare questa riapertura dei server c’è stato anche un annuncio ufficiale che dichiara quanto segue: “Abbiamo configurato dei server su più territori per garantire che i giocatori di tutto il mondo possano giocare con un ping relativamente basso”.

Al momento Wolfenstein Enemy Territory può vantare di quattro server dedicati, per l’esattezza, uno per ogni regione supportata ufficialmente, ovvero: Texas, Olanda, Canberra e Londra. Inoltre le impostazioni disponibili sono le seguenti:

Modalià di gioco: Campaign;

Numero massimo di giocatori: 16 (8v8);

Fuoco amico: attivo;

Punkbuster: disattivato;

Anti-Lag: attivo;

Vite massime: disattivato;

Restrizioni alle armi: disattivato

Se il tutto ha attirato la vostra attenzione, potete giocare a questo grande classico dell’FPS gratuitamente su Steam. Trovate Wolfenstein Enemy Territory a questo indirizzo.