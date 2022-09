Da quando Steam Deck ha fatto il suo debutto sul mercato, l’esperienza gaming su PC ha subito un piccolo grande cambiamento. Non parliamo di un hardware imprescindibile, ma piuttosto di una diversa prospettiva che permette di giocare ai titoli per PC anche fuori dalla propria postazione casalinga. La nuova piattaforma Valve sta ottenendo un buon successo, e questo sta portando anche alla realizzazione di diversi nuovi hardware portatili di altre compagnie, ma non solo.

Oltre ai grandi colossi del mercato hardware, ora anche gli appassionati del gaming su PC hanno cominciato a realizzare dei veri e propri emuli di Steam Deck definibili tranquillamente home made. L’esempio più recente ce lo ha dato il noto youtuber conosciuto in rete con il nickname ‘Budget-Builds Official’, il quale ha realizzato un nuovo video in cui ci mostra come è stato in grado di realizzare una console portatile super economica del valore di 30 Dollari.

Come fa notare anche lo stesso youtuber nella sua produzione, questo accrocchio potrebbe essere un’alternativa a bassissimo budget di Steam Deck. Quel che risulta sicuramente affascinante, è vedere come il risultato finale non è nemmeno poi così male. La console realizzata da questo youtuber si presenta con un design senza dubbio particolare, e per forza di cose si pone come un hardware dalle specifiche particolarmente basse.

Tutto questo, però, non deve affossare il grande lavoro fatto da questo youtuber, il quale ci ha dimostrato che è possibile realizzare una versione a bassissimo budget della più popolare e prestante Steam Deck. Ovviamente non ci potrete giocare i titoli all’ultimo grido, ma con i giusti settaggi sarete in grado di godere di due grandi classici senza tempo come Minecraft e The Elder Scrolls V Skyrim, con quest’ultimo titolo Bethesda che riesce a portare avanti la sua nomea di gioco giocabile ormai ovunque, anche su un emulo di Steam Deck dal valore di 30$.