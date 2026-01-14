Il celebre simulatore navale multiplayer torna a far parlare di sé con un aggiornamento sostanzioso che dimostra come il gioco continui a evolversi dopo anni di attività. World of Warships introduce una quantità notevole di contenuti freschi che spaziano dalle nuove imbarcazioni giocabili a iniziative reali dedicate alla preservazione della memoria storica navale, confermando l'impegno degli sviluppatori sia sul fronte ludico che su quello culturale. L'update rappresenta un mix interessante tra espansione del gameplay e progetti educativi che coinvolgono istituzioni museali statunitensi. Qui il video.

Tra le novità più rilevanti spicca l'arrivo in accesso anticipato di un'intera linea di corazzate paneuropee, ben sette unità che introducono meccaniche tattiche distintive. Si tratta di navi come Yavuz Sultan Selim, Tegetthoff, Laudon, Chios, Enigheten, Gustav den Store e Thor, tutte accomunate da caratteristiche peculiari che le differenziano dalle altre classi già presenti nel titolo. L'arsenale a disposizione di queste imbarcazioni include siluri capaci di colpire a distanze considerevoli, elemento che si combina efficacemente con un profilo di occultamento superiore alla media per questa categoria di navi.

Le capacità offensive non si limitano ai siluri: dal livello V in poi, i comandanti possono contare su un consumabile denominato Alimentazione d'emergenza che permette rapidi cambi di posizione, mentre dal livello VIII diventa disponibile la Sorveglianza radar per individuare avversari che tentano di passare inosservati. Questa combinazione di mobilità e capacità di rilevamento trasforma le corazzate europee in unità versatili, capaci di adattarsi a diverse situazioni tattiche durante gli scontri.

L'aggiornamento introduce anche un Pass dell'evento strutturato su due tracce di progressione parallele, attraverso le quali i giocatori possono ottenere ricompense variegate. Tra i premi figurano due delle nuove corazzate europee, diverse mimetiche e contenitori dedicati alla collezione "Onore, integrità, virtù". Quest'ultima rappresenta un tributo al viceammiraglio Sir John Augustine Collins della Marina australiana e comprende ben 60 elementi da raccogliere. Chi completa l'intera collezione riceve come premio lo stesso Collins, che diventa il primo Capitano unico del Commonwealth disponibile nel gioco, dotato di abilità esclusive e potenziamenti superiori.

Dalle profondità emerge una leggenda francese armata fino ai denti

Dal 5 febbraio prende il via l'ultima iterazione dell'evento Risorse per la vittoria, che permette ai partecipanti di convertire combinazioni di materiali raccolti in ricompense pregiate. Tra le navi ottenibili spiccano l'incrociatore panasiatico di livello VIII Narai, la corazzata italiana Marcantonio Colonna (anch'essa di livello VIII) e la corazzata sovietica Zarya Svobody di livello IX. Ma il vero gioiello dell'evento è rappresentato dal sommergibile francese Surcouf, unità leggendaria che nella storia navale reale rappresentò un esperimento tecnologico audace.

Questa particolare unità subacquea di livello X si distingue per un armamento sorprendentemente ricco: quattro tubi lanciasiluri orientati verso prua, due lanciasiluri trinati a poppa e persino una torretta equipaggiata con cannoni da 203 millimetri. La configurazione tecnica del Surcouf limita però la sua operatività in profondità, considerando anche l'assenza di siluri sonar o acustici che impedisce il confronto diretto con altri sommergibili nemici. L'approccio ideale consiste nell'utilizzarlo principalmente come nave di superficie, ricorrendo all'immersione solo per spostamenti tattici o per sfuggire a situazioni pericolose.

Sul fronte delle collaborazioni, gli sviluppatori hanno coinvolto lo YouTuber martincitopants, che fa il suo ingresso virtuale nel gioco sotto forma del Capitano Captain Mart, accompagnato da una mimetica permanente personalizzata. Per sbloccare questo personaggio e contenuti aggiuntivi, i giocatori dovranno completare una missione speciale accessibile tramite un codice che verrà diffuso attraverso i canali social ufficiali nelle prossime settimane. Nell'Armeria sarà inoltre disponibile una bandiera dedicata a questo particolare Capitano, permettendo ai fan dello YouTuber di mostrare la propria affiliazione durante le battaglie navali.

Parallelamente all'aggiornamento digitale, Wargaming lancia un'iniziativa tangibile che collega il mondo virtuale con quello reale: il Calendario 2026 dell'Atlante dei musei navali. Questo progetto, realizzato in partnership con dodici prestigiosi musei navali americani, celebra imbarcazioni iconiche che hanno segnato la storia marittima degli Stati Uniti. Il calendario esiste in due versioni: una edizione fisica da parete acquistabile sul sito ufficiale di merchandising e una versione digitale gratuita accessibile a tutti i giocatori.

L'aspetto più interessante di questa iniziativa risiede nell'integrazione tra il calendario e il gioco stesso. Attraverso missioni di combattimento collegate alla versione online, i giocatori possono approfondire le vicende storiche delle navi preservate dai musei partecipanti e persino comandarle virtualmente per periodi limitati. La dimensione filantropica del progetto emerge chiaramente: i profitti generati dalla vendita del calendario fisico vengono devoluti alla Historic Naval Ships Association, organizzazione impegnata nella conservazione delle imbarcazioni storiche, dimostrando come l'intrattenimento digitale possa contribuire concretamente alla preservazione del patrimonio culturale marittimo.