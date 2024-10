World of Warships, arriva una collaborazione assurda con Star Trek

Il popolare gioco World of Warships lancia una nuova collaborazione con Star Trek, offrendo ai giocatori la possibilità di partecipare ad autentiche battaglie contro i Borg. L'evento, che durerà fino a metà dicembre, introduce tre nuove Operazioni e numerose ricompense a tema Star Trek.

La collaborazione tra Wargaming, sviluppatore di World of Warships, e Paramount Pictures porta nel gioco una serie di elementi dell'universo di Star Trek. I giocatori potranno controllare navi di diverse fazioni, comandate da capitani iconici come Picard, Spock, Sela e Gowron, per respingere un attacco del Collettivo Borg.

L'evento introduce tre nuove navi: un cacciatorpediniere, un incrociatore e una corazzata. Una quarta nave, la portaerei U.S.S Enterprise-D, potrà essere sbloccata avanzando nel percorso delle ricompense. I giocatori potranno anche sbloccare l'iconico Fantasma grigio o acquistare l'U.S.S Enterprise con i dobloni per un periodo limitato.

Tutte le navi delle Operazioni disporranno di quattro spazi dedicati a moduli differenti.

Le navi potranno essere potenziate con vari moduli, tra cui armamenti principali e secondari, scafi e scudi. I giocatori potranno sperimentare diverse combinazioni per migliorare le statistiche e le capacità delle navi. Inoltre, ogni Operazione introduce armi e scudi inediti, come phaser e siluri fotonici, per combattere i Borg.

L'evento aggiunge quattro nuovi capitani iconici di Star Trek al gioco:

Riker per l'incrociatore panasiatico Chengan

Janeway per l'incrociatore americano Salem

La Regina Borg per la corazzata giapponese Yamato

Worf per l'incrociatore francese Bougainville

Sono disponibili anche due nuove mimetiche permanenti: l'aspetto Borg per la Yamato e l'aspetto USS Voyager per il Salem.

I giocatori potranno seguire i loro progressi e potenziare le navi nel nuovo Porto a tema Star Trek. Completando la collezione di cimeli a tema, potranno sbloccare bonus di battaglia aggiuntivi.