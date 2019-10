WWE 2K20, una patch pronta entro due settimane

WWE 2K20 avrà entro le prossime due settimane una prima patch per correggere i tanti bug e glitch che affliggono il gioco.

Negli ultimi giorni il nuovo titolo della serie di wrestling WWE 2K20 ha fatto molto discutere per la quantità di glitch e bug che hanno accompagnato il gioco all’uscita. I filmati e i video pubblicati in rete hanno mostrato bug visivi davvero incredibili e in alcuni casi anche terrificanti dato che l’aspetto assunto dai personaggi in determinate circostanze.

Gli sviluppatori sono intervenuti ufficialmente sull’account ufficiale Twitter del gioco: “Stiamo valutando con molta attenzione i feedback su WWE 2K20 e siamo coscienti dei problemi che alcuni giocatori hanno segnalato. Stiamo lavorando duramente – si legge nel messaggio – per approfondire queste segnalazioni e risolverle com’è doveroso che sia”. Toni sicuramente prudenti rispetto alle polemiche accese delle ultime ore innescate dai giocatori, anche perché è davvero difficile pensare che tutti questi bug e glitch (scoperti nell’arco di pochissime ore) possano essere sfuggiti a una fase di beta testing approfondita.

https://twitter.com/NikoExxtra/status/1187024627895361537

Do you think these glasses will hide my lazy eye? 2k Devs: yeah, you look great! #WWE2K20 pic.twitter.com/JzaGz9IUQ4 — Carl Stevens (@ElWaster) October 21, 2019

Purtroppo la sensazione è che il nuovo titolo di wrestling sia finito sul mercato incompleto e gli sviluppatori non siano neanche arrivati a realizzare una patch per il D1. Ma quanto ci vorrà per vedere un primo intervento? Ancora non c’è una data esatta stando al messaggio apparso sull’account Twitter di WWE 2K20. “Prevediamo di avere pronta una prima patch nelle prossime due settimane, con altre a seguire” hanno scritto gli sviluppatori invitando a controllare regolarmente i canali social di WWEGames.

Ad ogni modo bisogna però aggiungere che aldilà dei glitch che sono presenti nel gioco, le critiche dei fan riguardano anche la qualità complessiva e il gameplay con i giocatori che hanno segnalato incontri online che iniziano con un minuto di lag, modalità in meno rispetto alla precedente edizione e un peggioramento della qualità grafica. Aspetti questi sui quali sicuramente è ben più difficile intervenire con una semplice patch.