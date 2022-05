Quando uno sport viene adattato a videogioco, viene davvero difficile chiedersi cosa potrà fare oltre la simulazione sportiva. In WWE però credono di poter fare di più rispetto ai classici giochi in sviluppo presso gli studi di 2K. Così tanto sicuri che al momento la società ha già annunciato di essere al lavoro su un gioco di ruolo. L’annuncio è arrivato dalla Chief brand Office Stephanie McMahon, che ha rivelato i piani dell’azienda nel corso dell’ultima earning call.

“Abbiamo firmato un nuovo deal per lo sviluppo di un gioco di ruolo che verrà annunciato a breve”, le parole della dirigente dichiarate di recente durante la earning call con azionisti e investitori. Un gioco di ruolo basato sul famoso marchio è sicuramente un’ipotesi affascinante, ma siamo sicuri che sarà adatto ai fan? E soprattutto, siamo sicuri che riuscirà a soddisfare una platea di giocatori come quelli moderni?

Le parole dichiarate da Stephanie McMahon in realtà non rispondono a nessuno dei quesiti che abbiamo posto poco più in alto. Aleggia però un sospetto enorme: nella dichiarazione, la dirigente non ha usato termini come “gioco tripla A” oppure “esperienza per console e PC”. Il sospetto lo lancia dunque GameSpot: non è che ci troviamo davanti a un gioco per il mercato mobile? L’ipotesi di un prodotto sviluppato per iOS e Android avrebbe perfettamente senso in un mondo in cui il gaming su mobile rappresenta ottimi guadagni. Abbandonata l’idea dei social game (ovvero quei giochi presenti solo sulle piattaforme social), non è escluso che un’esperienza di gioco per smartphone e tablet non possa essere uno dei punti di riferimento per la società. Inoltre si tratterebbe di un terreno già battuto in precedenza, viste le release di WWE Supercard e WWE Champions.

A dover di cronaca è necessario specificare che McMahon ha dichiarato che al momento la società è impegnata a raggiungete un pubblico next gen. Ovviamente non è la conferma diretta che in sviluppo ci sia un RPG destinato a PS5 e Xbox Series S|X, ma è comunque una speranza. Una speranza di poterci trovare davanti una nuova veste per i simulatori sportivi, anche se forse i fan della prima ora si troverebbero lontani dal target di riferimento. Non ci resta che attendere eventuali novità e dettagli in merito, che a quanto pare arriveranno davvero presto. Siete pronti a scoprire questa novità?