Xbox amplia le opzioni di personalizzazione della Home

Microsoft ha deciso di porre la personalizzazione al centro dell'esperienza Xbox, introducendo nuove opzioni che permetteranno agli utenti di modificare profondamente l'aspetto e l'organizzazione della schermata Home della console. Le novità, che inizieranno ad essere implementate questa settimana per i membri del programma Xbox Insider, nascono dall'ascolto attivo del feedback della community, che ha ripetutamente richiesto maggiore flessibilità e controllo sulla propria interfaccia. L'aggiornamento si concentra in particolare sulla lista dei giochi e delle applicazioni recentemente utilizzate, offrendo nuovi strumenti per eliminare il disordine visivo e dare priorità ai contenuti preferiti.

Il cuore dell'aggiornamento consiste in tre impostazioni chiave che trasformeranno l'interazione degli utenti con la loro Xbox. La prima novità, "Nascondi App di Sistema", risponde alla frustrante esperienza di vedere la propria schermata Home invasa da applicazioni di sistema raramente utilizzate. Con questa nuova opzione, gli utenti potranno finalmente eliminare questi elementi dalla lista dei contenuti recenti, mantenendo visibili solo i giochi e le app di intrattenimento che realmente utilizzano.

La seconda innovazione rappresenta un importante passo avanti nella gestione dei contenuti preferiti. La funzione "Fissa Preferiti sulla Home" consentirà di ancorare fino a tre giochi o applicazioni recenti direttamente nella lista principale. Questi elementi fissati rimarranno in posizione privilegiata anche quando si avvieranno altri contenuti, garantendo un accesso immediato ai titoli più utilizzati senza dover navigare attraverso menù e sottomenù.

La terza opzione, ancora in fase di perfezionamento e in arrivo prossimamente, si chiamerà "Riduci Numero di Tile". Pensata per chi preferisce un'interfaccia più minimalista, permetterà di limitare il numero di riquadri visibili nella lista dei contenuti recenti, per un'esperienza visiva più ordinata e concentrata sull'essenziale.

La Home della console diventa finalmente lo spazio personale che gli utenti hanno sempre desiderato.

Le nuove funzionalità verranno distribuite inizialmente agli utenti Alpha Skip-Ahead e Alpha del programma Insider, che avranno l'opportunità di testarle e fornire feedback prima del rilascio generale. Questo approccio graduale permette al team Xbox di perfezionare le funzioni in base alle reazioni reali degli utenti prima di estenderle all'intera base di giocatori.

Il significato di questi cambiamenti va oltre le semplici modifiche estetiche. L'interfaccia Home rappresenta il punto di contatto quotidiano tra l'utente e la sua console, e renderla più personale significa migliorare l'intera esperienza di utilizzo di Xbox. Microsoft ha esplicitamente riconosciuto le richieste della community riguardo a una schermata Home che "si senta più come il vostro spazio", dimostrando un impegno concreto nell'ascoltare e implementare i suggerimenti degli utenti.

Per chi desidera contribuire attivamente all'evoluzione della piattaforma, le strade sono molteplici. Gli utenti possono condividere le proprie opinioni attraverso la funzione "Segnala un problema", partecipare alle discussioni sul subreddit dedicato agli Xbox Insider, o seguire l'account X ufficiale @XboxInsider per restare aggiornati sulle novità. Chi non è ancora parte del programma Insider può unirsi scaricando l'Xbox Insider Hub sia su Xbox Series X|S e Xbox One che su PC Windows.

Questa strategia di sviluppo collaborativo non è nuova per Microsoft, ma dimostra come l'azienda consideri il feedback degli utenti parte integrante del processo creativo. La personalizzazione dell'interfaccia rappresenta solo l'ultimo esempio di come Xbox stia cercando di differenziarsi dalla concorrenza offrendo non solo hardware potente e giochi esclusivi, ma anche un'esperienza utente sempre più raffinata e adattabile alle preferenze individuali.